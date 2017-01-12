Подросток предстанет перед судом в Нижнем Новгороде по обвинению в ножевом ранении одноклассника Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подросток предстанет перед судом в Нижнем Новгороде по обвинению в ножевом ранении одноклассника. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 17 января 2017 года.Согласно информации, 17-летний юноша обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).По версии следствия, днем 19 октября 2016 года в одном из учебных заведений Ленинского района обвиняемый нанес удар ножом в грудь своему однокласснику, после чего 16-летний пострадавший был госпитализирован в больницу.Судебно-медицинская экспертиза установила, что потерпевший "получил тяжкий вред здоровью". Вину школьник признал в полном объеме и пояснил следователям, что ранил друга по неосторожности, в ходе игры, в содеянном раскаивается.Оба подростка характеризуются положительно, воспитываются в благополучных семьях.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.