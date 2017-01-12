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Происшествия

Подросток предстанет перед судом в Нижнем Новгороде по обвинению в ножевом ранении одноклассника

17 января 2017 12:14  [270] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подросток предстанет перед судом в Нижнем Новгороде по обвинению в ножевом ранении одноклассника. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 17 января 2017 года.

Согласно информации, 17-летний юноша обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

По версии следствия, днем 19 октября 2016 года в одном из учебных заведений Ленинского района обвиняемый нанес удар ножом в грудь своему однокласснику, после чего 16-летний пострадавший был госпитализирован в больницу.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что потерпевший "получил тяжкий вред здоровью". Вину школьник признал в полном объеме и пояснил следователям, что ранил друга по неосторожности, в ходе игры, в содеянном раскаивается.

Оба подростка характеризуются положительно, воспитываются в благополучных семьях.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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