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Происшествия

Суд приговорил второго из трех грабителей инкассаторской машины в Нижнем Новгороде к восьми годам колонии

17 января 2017 13:12  [322] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд приговорил нижегородца к восьми годам лишения свободы за ограбление машины инкассации. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 17 января 2017 года.

Суд установил, что в ноябре 2014 года подсудимый вступил в преступный сговор с водителем-инкассатором, который планировал совершить хищение денег. Позже к сговору присоединился их знакомый.

Водитель поделился с подельниками планом нападения, согласно которому те должны совершить столкновение с бронеавтомобилем, которым будет управлять он сам. Один из подельников подстроил ДТП, въехав в левую боковую сторону инкассаторского автомобиля и заблокировав водительскую дверь. Второй же выбежал из машины, разбил стекло задней двери бронеавтомобиля и выхватил страховую сумку с находящимися в ней 34,5 млн рублей. После этого оба подельника скрылись.

Они привезли похищенную сумку в арендованную водителем-инкассатором квартиру, где разделили деньги, оставив долю третьего участника преступления в условленном месте.

В 2015 году водитель-инкассатор был приговорен к шести годам колонии строго режима.

Второго подельника Московский районный суд сейчас признал виновным по п. "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж) и приговорил к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Третий подельник до сих пор находится в розыске.

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