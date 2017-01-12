"Нам удалось найти выход из замкнутого круга, в котором оказались арендаторы муниципального имущества", - Дмитрий Барыкин Бизнес

Дмитрий Барыкин Фото: из личного архива



"Это поможет добросовестным арендаторам, оказавшимся в непростой финансовой ситуации, получить возможность выкупа помещения без привлечения заемных средств. Так мы поможем объектам малого бизнеса, а город при этом получит средства от погашения долгов и продажи помещений. Судя по отзывам, малому бизнесу такие условия интересны", - подчеркнул Дмитрий Барыкин.



При этом он особо отметил, что механизм не позволит обмануть город: если долги по аренде или полученная годовая рассрочка не выплачиваются, приобретение недвижимости в собственность будет невозможно. "Со злостными неплательщиками аренды будем встречаться в суде", - резюмировал председатель комиссии. "Нам удалось найти выход из замкнутого круга, в котором по объективным экономическим причинам оказались добропорядочные арендаторы муниципального имущества и сам город", - сказал председатель комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по экономике, промышленности и предпринимательству Дмитрий Барыкин, комментируя намерение горадминистрации предоставить рассрочку инвесторам с долями в имуществе города при выкупе всего объекта."Это поможет добросовестным арендаторам, оказавшимся в непростой финансовой ситуации, получить возможность выкупа помещения без привлечения заемных средств. Так мы поможем объектам малого бизнеса, а город при этом получит средства от погашения долгов и продажи помещений. Судя по отзывам, малому бизнесу такие условия интересны", - подчеркнул Дмитрий Барыкин.При этом он особо отметил, что механизм не позволит обмануть город: если долги по аренде или полученная годовая рассрочка не выплачиваются, приобретение недвижимости в собственность будет невозможно. "Со злостными неплательщиками аренды будем встречаться в суде", - резюмировал председатель комиссии.

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