"Нам удалось найти выход из замкнутого круга, в котором оказались арендаторы муниципального имущества", - Дмитрий Барыкин

"Нам удалось найти выход из замкнутого круга, в котором по объективным экономическим причинам оказались добропорядочные арендаторы муниципального имущества и сам город", - сказал председатель комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по экономике, промышленности и предпринимательству Дмитрий Барыкин, комментируя намерение
горадминистрации предоставить рассрочку инвесторам с долями в имуществе города при выкупе всего объекта.
"Это поможет добросовестным арендаторам, оказавшимся в непростой финансовой ситуации, получить возможность выкупа помещения без привлечения заемных средств. Так мы поможем объектам малого бизнеса, а город при этом получит средства от погашения долгов и продажи помещений. Судя по отзывам, малому бизнесу такие условия интересны", - подчеркнул Дмитрий Барыкин.
При этом он особо отметил, что механизм не позволит обмануть город: если долги по аренде или полученная годовая рассрочка не выплачиваются, приобретение недвижимости в собственность будет невозможно. "Со злостными неплательщиками аренды будем встречаться в суде", - резюмировал председатель комиссии.
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