Комитет по АПК ЗС НО одобрил законопроект об обязании облправительства выкупать изъятые земельные участки Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Комитет по агропромышленному комплексу, земельным отношениям и лесопользованию Заксобрания Нижегородской области одобрил законопроект об обязании облправительства выкупать изъятые земельные участки. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании комитета, 17 января 2017 года.



Проект изменений в закон об осуществлении оборота земель сельскохозяйственного назначения депутатам представила министр инвестиций, земельных и имущественных отношений региона Екатерина Пивоварова. По ее словам, внесение изменений связано с изменением федерального законодательства.



Как отметила Пивоварова, в закон области необходимо внести две существенные поправки. В соответствии с одной из них земельные участки будут предоставляться гражданам в собственность бесплатно, если к использованию этой земли нет претензий у проверяющих органов, в частности, у Россельхознадзора. До настоящего времени гражданин должен был сам доказать эффективность использования предоставленной ему земли.



Второе изменение предполагает, что областное правительство будет не только вправе выкупать изъятые земельные участки сельхозназначения, но и обязано это делать, если землю не удастся продать на публичных торгах. Пивоварова не исключила, что в связи с этим будут возможны ситуации, когда выкупленные земли будут оставаться невостребованными. "Но я сомневаюсь, что в данном случае мы можем спорить с федеральным законодательством", - подчеркнула она.







По данным на август 2016 года, около 550 тысяч га сельхозземель в Нижегородской области Комитет по агропромышленному комплексу, земельным отношениям и лесопользованию Заксобрания Нижегородской области одобрил законопроект об обязании облправительства выкупать изъятые земельные участки. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании комитета, 17 января 2017 года.Проект изменений в закон об осуществлении оборота земель сельскохозяйственного назначения депутатам представила министр инвестиций, земельных и имущественных отношений региона Екатерина Пивоварова. По ее словам, внесение изменений связано с изменением федерального законодательства.Как отметила Пивоварова, в закон области необходимо внести две существенные поправки. В соответствии с одной из них земельные участки будут предоставляться гражданам в собственность бесплатно, если к использованию этой земли нет претензий у проверяющих органов, в частности, у Россельхознадзора. До настоящего времени гражданин должен был сам доказать эффективность использования предоставленной ему земли.Второе изменение предполагает, что областное правительство будет не только вправе выкупать изъятые земельные участки сельхозназначения, но и обязано это делать, если землю не удастся продать на публичных торгах. Пивоварова не исключила, что в связи с этим будут возможны ситуации, когда выкупленные земли будут оставаться невостребованными. "Но я сомневаюсь, что в данном случае мы можем спорить с федеральным законодательством", - подчеркнула она. Как сообщалось в августе 2016 года, комитет по АПК Заксобрания одобрил перечень районов для предоставления земель на их территории в пользование гражданам. В список вошли городские округа Кулебаки, Первомайск, Семеновский, Сокольский, Чкаловск и Шахунья, а также Арзамасский, Вачский, Ветлужский, Вознесенский, Воскресенский, Княгининский, Ковернинский, Краснобаковский, Сергачский, Сеченовский, Тоншаевский и Шарангский.По данным на август 2016 года, около 550 тысяч га сельхозземель в Нижегородской области являются неиспользуемыми

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