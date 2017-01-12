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Общество

Нижегородская администрация рассчитывает начать рекультивацию полигона в Шуваловской промзоне в 2018 году

17 января 2017 13:42  [217] Общество
(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Нижегородская администрация рассчитывает начать рекультивацию полигона в Шуваловской промзоне в 2018 году. Об этом сообщил первый заместитель сити-менеджера Сергей Миронов на заседании комиссии Гордумы по экологии 17 января.

По его словам, в 2017 году администрация планирует провести геологические работы, составить техзадание и затем разработать проектную документацию на рекультивацию полигона.

"На проектные работы потребуется порядка 12 млн рублей, на саму рекультивацию – 120-150 млн рублей. После того, как мы разработаем проект, правительство Нижегородской области готово рассмотреть вопрос софинансирования. На рекультивацию потребуется не менее двух лет, ее мы рассчитываем провести в 2018-2019 годах", - рассказал Сергей Миронов.

Первый замглавы администрации также отметил, что данная территория "инвестиционно привлекательна, и после рекультивации полигона площадку можно выставить на аукцион за ориентировочную сумму в 40-60 млн рублей".

Напомним, ранее администрация заявляла о необходимости 250 млн рублей для рекультивации полигона. Данный полигон промышленных и бытовых отходов закрыт для складирования мусора в 1993 году, утилизация отходов с него в 2015 году не производилась. Из-за гниения бытовых отходов на свалке периодически происходит возгорание мусора. Высота полигона разнится от пяти до 13 метров.

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