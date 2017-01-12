Нижегородская администрация планирует построить станции для утилизации жидких отходов и станции снеготаяния в рамках МЧП Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Нижегородская администрация планирует построить станции для утилизации жидких отходов и станции снеготаяния в рамках муниципально-частного партнерства (МЧП). Об этом сообщил директор департамента жилья Павел Марков на заседании комиссии Гордумы по экологии 17 января.



По его словам, ОАО "Нижегородский Водоканал" подготовил предложения по созданию в городе шести станций для утилизации жидких отходов и семи станций снеготаяния.



"Сейчас ведутся переговоры с потенциальными инвесторами для реализации проекта в рамках муниципально-частного партнерства. 25-30 млн рублей – ориентировочная цена на создание одной станции, и только из бюджета их профинансировать проблематично", - рассказал Павел Марков.



Адресный перечень станций и сроки их строительства директор департамента не назвал, пообещав предоставить информацию позднее. Гендиректор ОАО "Теплоэнерго" Александр Котельников, в свою очередь, предложил обратиться в региональное Заксобрание, подготовив изменения в соответствующем законе, которые запретят несанкционированный слив отходов. "Если таких изменений закона не будет – "частник" будет предлагать дешевле, чем законопослушный инвестор", - отметил Котельников.



Нижегородская администрация планирует построить станции для утилизации жидких отходов и станции снеготаяния в рамках муниципально-частного партнерства (МЧП). Об этом сообщил директор департамента жилья Павел Марков на заседании комиссии Гордумы по экологии 17 января.По его словам, ОАО "Нижегородский Водоканал" подготовил предложения по созданию в городе шести станций для утилизации жидких отходов и семи станций снеготаяния."Сейчас ведутся переговоры с потенциальными инвесторами для реализации проекта в рамках муниципально-частного партнерства. 25-30 млн рублей – ориентировочная цена на создание одной станции, и только из бюджета их профинансировать проблематично", - рассказал Павел Марков.Адресный перечень станций и сроки их строительства директор департамента не назвал, пообещав предоставить информацию позднее. Гендиректор ОАО "Теплоэнерго" Александр Котельников, в свою очередь, предложил обратиться в региональное Заксобрание, подготовив изменения в соответствующем законе, которые запретят несанкционированный слив отходов. "Если таких изменений закона не будет – "частник" будет предлагать дешевле, чем законопослушный инвестор", - отметил Котельников. Напомним , в октябре 2016 года комиссия по горхозяйству предложила ОАО "Нижегородский водоканал" построить в городе сливные станции для домов частного сектора.

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