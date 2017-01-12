"Заявление Татьяны Парусовой о сложении полномочий для фракции ЕР оказалось неожиданным", - Александр Тюрин

(НИА "Нижний Новгород" - Ирина Швецова)
"Заявление Татьяны Парусовой о сложении полномочий для фракции "Единая Россия" оказалось неожиданным", - сказал НИА "Нижний Новгород" руководитель фракции "Единая Россия" в городской Думе Арзамаса 17 января 2017 года, комментируя решение
мэра города Татьяны Парусовой об отставке.
Тюрин отметил, что 11 января Парусова была принята во фракцию ЕР. Напомним, в 2016 году несколько депутатов, в том числе мэр города, сначала написали заявления о вступлении, потом их отозвали
. В ноябре, по словам руководителя фракции, Татьяна Парусова написала отзыв на отзыв заявления, и в итоге была принята во фракцию.
"Однако ее заявление об уходе с поста мэра с 18 января стало для нас неожиданностью, так как ни с местным политсоветом, ни с фракцией она этот вопрос не обсуждала и не согласовывала. В связи с этим сегодня-завтра будет заседание фракции, где мы заслушаем позицию Татьяны Парусовой относительно ее решения, а затем будем обсуждать действия фракции в сложившейся ситуации", - добавил Александр Тюрин.
Напомним
, что 17 января глава города – мэр Арзамаса Татьяна Парусова заявила о своей отставке в связи с предстоящим переходом на одноглавую систему.
В октябре 2016 года
Дума Арзамаса рекомендовала главе администрации Игорю Киселеву уйти в отставку, однако он тогда сообщил, что уходить не собирается.
Также напомним, что Парусова
была избрана мэром Арзамаса в сентябре 2015 года, Киселев
– в ноябре того же года.
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