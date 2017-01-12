"Заявление Татьяны Парусовой о сложении полномочий для фракции ЕР оказалось неожиданным", - Александр Тюрин Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Ирина Швецова) "Заявление Татьяны Парусовой о сложении полномочий для фракции "Единая Россия" оказалось неожиданным", - сказал НИА "Нижний Новгород" руководитель фракции "Единая Россия" в городской Думе Арзамаса 17 января 2017 года, комментируя



Тюрин отметил, что 11 января Парусова была принята во фракцию ЕР. Напомним, в 2016 году несколько депутатов, в том числе мэр города, сначала написали заявления о вступлении, потом их



"Однако ее заявление об уходе с поста мэра с 18 января стало для нас неожиданностью, так как ни с местным политсоветом, ни с фракцией она этот вопрос не обсуждала и не согласовывала. В связи с этим сегодня-завтра будет заседание фракции, где мы заслушаем позицию Татьяны Парусовой относительно ее решения, а затем будем обсуждать действия фракции в сложившейся ситуации", - добавил Александр Тюрин.











Также напомним, что "Заявление Татьяны Парусовой о сложении полномочий для фракции "Единая Россия" оказалось неожиданным", - сказал НИА "Нижний Новгород" руководитель фракции "Единая Россия" в городской Думе Арзамаса 17 января 2017 года, комментируя решение мэра города Татьяны Парусовой об отставке.Тюрин отметил, что 11 января Парусова была принята во фракцию ЕР. Напомним, в 2016 году несколько депутатов, в том числе мэр города, сначала написали заявления о вступлении, потом их отозвали . В ноябре, по словам руководителя фракции, Татьяна Парусова написала отзыв на отзыв заявления, и в итоге была принята во фракцию."Однако ее заявление об уходе с поста мэра с 18 января стало для нас неожиданностью, так как ни с местным политсоветом, ни с фракцией она этот вопрос не обсуждала и не согласовывала. В связи с этим сегодня-завтра будет заседание фракции, где мы заслушаем позицию Татьяны Парусовой относительно ее решения, а затем будем обсуждать действия фракции в сложившейся ситуации", - добавил Александр Тюрин. Напомним , что 17 января глава города – мэр Арзамаса Татьяна Парусова заявила о своей отставке в связи с предстоящим переходом на одноглавую систему. В октябре 2016 года Дума Арзамаса рекомендовала главе администрации Игорю Киселеву уйти в отставку, однако он тогда сообщил, что уходить не собирается.Также напомним, что Парусова была избрана мэром Арзамаса в сентябре 2015 года, Киселев – в ноябре того же года.

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