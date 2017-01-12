Ранее судимый житель г. Кулебаки Нижегородской области подозревается в избиении гостя до смерти Происшествия

Фото: СК РФ

Ранее судимый житель г. Кулебаки Нижегородской области подозревается в избиении гостя до смерти. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.По версии следствия, 15 января 2017 года в комнате общежития, расположенного в доме по ул. А. Макарова, 26-летний хозяин заподозрил гостя в краже смартфона, в связи с чем жестоко избил. 32-летнего мужчину госпитализировали в городскую больницу, однако спасти его не удалось и на следующий день он умер.Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Вину в совершении преступления он признал. Отмечается, что ранее мужчина уже был судим по ч. 1 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).