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Происшествия

Ранее судимый житель г. Кулебаки Нижегородской области подозревается в избиении гостя до смерти

17 января 2017 14:34  [164] Происшествия
(Фото: СК РФ)

Фото: СК РФ

Ранее судимый житель г. Кулебаки Нижегородской области подозревается в избиении гостя до смерти. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, 15 января 2017 года в комнате общежития, расположенного в доме по ул. А. Макарова, 26-летний хозяин заподозрил гостя в краже смартфона, в связи с чем жестоко избил. 32-летнего мужчину госпитализировали в городскую больницу, однако спасти его не удалось и на следующий день он умер.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Вину в совершении преступления он признал. Отмечается, что ранее мужчина уже был судим по ч. 1 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

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