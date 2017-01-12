"Т Плюс" стало поставщиком ГВС и отопления потребителям ОАО "Тепловые сети Кстовского района" в Нижегородской области Общество





Согласно информации, с указанной даты в рамках заключенного концессионного соглашения по управлению объектами теплоснабжения и горячего водоснабжения в Кстове и Кстовском районе теплоснабжающей организацией и организацией, осуществляющей горячее водоснабжение потребителей в г.Кстово и в ряде населенных пунктов Кстовского района, является ПАО "Т Плюс". "Данное изменение касается тех потребителей, которым ранее поставляло теплоресурсы ОАО "Тепловые сети Кстовского района", - говорится в сообщении.



Работу по заключению и исполнению договоров по снабжению указанными ресурсами с потребителями тепловой энергии и горячей воды ПАО "Т Плюс" на территории области осуществляет Нижегородский филиал ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" на основании агентского договора с ПАО "Т Плюс".



Для заключения договора теплоснабжения или горячего водоснабжения юридическому лицу (или индивидуальному предпринимателю) необходимо направить в адрес филиала: заявку с приложением правоустанавливающих документов юридического или физического лица, документов, подтверждающих право подписи уполномоченного лица, документов на объект теплоснабжения/горячего водоснабжения, сведений о тепловых нагрузках, объёмах потребляемой горячей воды, установленных приборах учёта. Полный перечень подлежащих предоставлению документов можно получить на официальном сайте ОАО "ЭнергосбыТ Плюс".



По возникающим вопросам клиенты-юридические лица могут обратиться в офис продаж и обслуживания клиентов по адресу: г. Кстово, ул. Шохина, д.2, каб.28, контактный телефон: +7 (83145) 2-69-72 (время работы: понедельник-четверг 08.00 – 17.00, пятница 08.00 – 16.00, суббота, воскресенье – выходной), e-mail: kstovo@esplus.ru. Кроме того, можно направить информацию в адрес Нижегородского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" на почтовый адрес: 603950, г. Нижний Новгород, Ул. Алексеевская 10/16, Бокс 354, либо по факсу: +7 (831) 220-06-38.



С целью расчёта количества потреблённой за расчётный период горячей воды клиентам компании – юридическим лицам следует ежемесячно не позднее 25 числа месяца направлять в адрес филиала показания установленных приборов учёта.



Работу с физическими лицами, а именно формирование, доставку населению квитанций на оплату отопления и горячего водоснабжения и сбор платы за указанные услуги осуществляет ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) (субагент ОАО "ЭнергосбыТ Плюс").



"С января 2017 года жители Кстовского района будут получать квитанции на оплату отопления и горячего водоснабжения от ЕРКЦ. Для жителей Кстова коммунальная услуга по горячему водоснабжению с января будет включена в квитанцию ЕРКЦ на оплату отопления. Соответственно, в дополнение к строке "Отопление" в платежном документе появится строка "ГВС". Ранее данная услуга была в платежных документах ООО "Центр-СБК". Оплачивать данные квитанции необходимо ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчетным, как требует того законодательство РФ", - говорится в сообщении.



По вопросам выставления квитанций на оплату отопления и горячей воды жители могут обратиться в офис продаж и обслуживания клиентов ЕРКЦ по адресу: г. Кстово, пр. Победы, д. 14 (вход со стороны подъезда №6). График работы: понедельник-четверг с 09-00 до 18-00; пятница: с 09-00 до 17-00 без перерыва, суббота, воскресенье – выходные дни. Контактный телефон: 8(83145)9-14-77; e-mail: kstovopochta@mail.ru; веб-сайт: ПАО "Т Плюс" стало поставщиком горячего водоснабжения (ГВС) и отопления потребителям ОАО "Тепловые сети Кстовского района" в Нижегородской области с 1 января 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.Согласно информации, с указанной даты в рамках заключенного концессионного соглашения по управлению объектами теплоснабжения и горячего водоснабжения в Кстове и Кстовском районе теплоснабжающей организацией и организацией, осуществляющей горячее водоснабжение потребителей в г.Кстово и в ряде населенных пунктов Кстовского района, является ПАО "Т Плюс". "Данное изменение касается тех потребителей, которым ранее поставляло теплоресурсы ОАО "Тепловые сети Кстовского района", - говорится в сообщении.Работу по заключению и исполнению договоров по снабжению указанными ресурсами с потребителями тепловой энергии и горячей воды ПАО "Т Плюс" на территории области осуществляет Нижегородский филиал ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" на основании агентского договора с ПАО "Т Плюс".Для заключения договора теплоснабжения или горячего водоснабжения юридическому лицу (или индивидуальному предпринимателю) необходимо направить в адрес филиала: заявку с приложением правоустанавливающих документов юридического или физического лица, документов, подтверждающих право подписи уполномоченного лица, документов на объект теплоснабжения/горячего водоснабжения, сведений о тепловых нагрузках, объёмах потребляемой горячей воды, установленных приборах учёта. Полный перечень подлежащих предоставлению документов можно получить на официальном сайте ОАО "ЭнергосбыТ Плюс".По возникающим вопросам клиенты-юридические лица могут обратиться в офис продаж и обслуживания клиентов по адресу: г. Кстово, ул. Шохина, д.2, каб.28, контактный телефон: +7 (83145) 2-69-72 (время работы: понедельник-четверг 08.00 – 17.00, пятница 08.00 – 16.00, суббота, воскресенье – выходной), e-mail: kstovo@esplus.ru. Кроме того, можно направить информацию в адрес Нижегородского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" на почтовый адрес: 603950, г. Нижний Новгород, Ул. Алексеевская 10/16, Бокс 354, либо по факсу: +7 (831) 220-06-38.С целью расчёта количества потреблённой за расчётный период горячей воды клиентам компании – юридическим лицам следует ежемесячно не позднее 25 числа месяца направлять в адрес филиала показания установленных приборов учёта.Работу с физическими лицами, а именно формирование, доставку населению квитанций на оплату отопления и горячего водоснабжения и сбор платы за указанные услуги осуществляет ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) (субагент ОАО "ЭнергосбыТ Плюс")."С января 2017 года жители Кстовского района будут получать квитанции на оплату отопления и горячего водоснабжения от ЕРКЦ. Для жителей Кстова коммунальная услуга по горячему водоснабжению с января будет включена в квитанцию ЕРКЦ на оплату отопления. Соответственно, в дополнение к строке "Отопление" в платежном документе появится строка "ГВС". Ранее данная услуга была в платежных документах ООО "Центр-СБК". Оплачивать данные квитанции необходимо ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчетным, как требует того законодательство РФ", - говорится в сообщении.По вопросам выставления квитанций на оплату отопления и горячей воды жители могут обратиться в офис продаж и обслуживания клиентов ЕРКЦ по адресу: г. Кстово, пр. Победы, д. 14 (вход со стороны подъезда №6). График работы: понедельник-четверг с 09-00 до 18-00; пятница: с 09-00 до 17-00 без перерыва, суббота, воскресенье – выходные дни. Контактный телефон: 8(83145)9-14-77; e-mail: kstovopochta@mail.ru; веб-сайт: erkc-dzr.ru

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