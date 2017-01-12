"Отбор регоператора не гарантирует, что в регионах возникнет эффективная система переработки отходов", - Владислав Жуков Общество

Владислав Жуков Фото: ОТВ (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) "Процедура отбора регионального оператора не гарантирует того, что в каждом регионе тут же возникнет эффективная система переработки отходов", - об этом член совета при председателе Совета Федерации по вопросам агропромышленного комплекса и природопользованию Владислав Жуков сообщил по итогам круглого стола ОНФ 17 января 2017 года.



По его словам, весь процесс формирования и совершенствования отходоперерабатывающей индустрии в России зависит не от какого-то одного элемента, это глубокая системная работа, состоящая из очень многих компонентов. "Региональный оператор - лишь одна из таких составляющих. Одна из главных его задач – стать гарантом тех инвестиций, которые область должна привлекать. Но надо отдавать себе отчет, что это не панацея. Осуществление процедуры отбора регоператора не является гарантией того, что в каждом субъекте РФ тут же возникнет эффективная система переработки отходов", - считает Жуков.



Он также добавил, что Нижегородская область находится на передовых позициях по отношению к остальным субъектам России. "В первую очередь это касается объектов по мусоропереработке. Сейчас их в регионе четыре, а для покрытия нужд целиком требуется девять. Есть над чем работать в ближайшие несколько лет. Мы знаем, что обязательное введение регионального оператора было сдвинуто до 2019 года, но с правильной оговоркой, что можно ввести его по мере готовности в регионах заранее. Без регионального оператора регион не может рассчитывать на дотации для создания системы переработки промышленных отходов. Введение оператора способно контролировать рост платежей и формировать объективно устойчивую и прозрачную систему переработки отходов, понятную для населения. Поэтому чем раньше он появится в субъектах РФ, тем это будет лучше для них же", - подвел итог эксперт.







Также напомним, что в ноябре 2016 года нижегородское правительство "Процедура отбора регионального оператора не гарантирует того, что в каждом регионе тут же возникнет эффективная система переработки отходов", - об этом член совета при председателе Совета Федерации по вопросам агропромышленного комплекса и природопользованию Владислав Жуков сообщил по итогам круглого стола ОНФ 17 января 2017 года.По его словам, весь процесс формирования и совершенствования отходоперерабатывающей индустрии в России зависит не от какого-то одного элемента, это глубокая системная работа, состоящая из очень многих компонентов. "Региональный оператор - лишь одна из таких составляющих. Одна из главных его задач – стать гарантом тех инвестиций, которые область должна привлекать. Но надо отдавать себе отчет, что это не панацея. Осуществление процедуры отбора регоператора не является гарантией того, что в каждом субъекте РФ тут же возникнет эффективная система переработки отходов", - считает Жуков.Он также добавил, что Нижегородская область находится на передовых позициях по отношению к остальным субъектам России. "В первую очередь это касается объектов по мусоропереработке. Сейчас их в регионе четыре, а для покрытия нужд целиком требуется девять. Есть над чем работать в ближайшие несколько лет. Мы знаем, что обязательное введение регионального оператора было сдвинуто до 2019 года, но с правильной оговоркой, что можно ввести его по мере готовности в регионах заранее. Без регионального оператора регион не может рассчитывать на дотации для создания системы переработки промышленных отходов. Введение оператора способно контролировать рост платежей и формировать объективно устойчивую и прозрачную систему переработки отходов, понятную для населения. Поэтому чем раньше он появится в субъектах РФ, тем это будет лучше для них же", - подвел итог эксперт. Напомним , что согласно изменениям в федеральном законодательстве с 1 января 2017 года на территории России должна появиться новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Она предполагает, что сбором, вывозом и утилизацией отходов должны заниматься региональные операторы. То есть, частные компании, которые правительство региона будет выбирать на основе конкурса. Один регион может быть разделен на несколько частей (в Нижегородской области их будет четыре), для каждой будет выбран свой оператор. Кроме того, по новому законодательству с 1 января 2017 года запрещено захоронение отходов с полезными составляющими, их будет необходимо в обязательном порядке отправлять на переработку. А в платежной квитанции появится новая строка: обращение с ТКО.Также напомним, что в ноябре 2016 года нижегородское правительство утвердило территориальную схему обращения с отходами.

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