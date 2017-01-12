"Норма о запрете уголовного преследования кандидатов в губернаторы была и раньше", - Леонид Литвиненко Политика

Леонид Литвиненко Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) "Норма о запрете уголовного преследования кандидатов в губернаторы была и раньше", - сообщил директор государственно-правового департамента Нижегородской области Леонид Литвиненко в ходе заседания комитета Заксобрания региона по вопросам госвласти и МСУ 17 января 2017 года.



Члены комитета рассмотрели проект закона "О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области по вопросам подготовки и проведения выборов и референдумов в регионе".



"Когда мы внесли этот законопроект, в СМИ пошли не совсем точные его интерпретации. На самом деле, эта норма присутствует и в действующем областном законе. Просто сейчас указывается, что это касается только органа Следственного комитета Нижегородской области и прокурора региона. Нам резонно указали на то, что слова "Нижегородская область" необходимо исключить, поскольку кандидаты могут быть и из других субъектов РФ. Хотя ситуация экзотическая, мы согласились с позицией прокуратуры", - пояснил Литвиненко.



Вопросов у членов комитета к законопроекту не возникло. Он был рекомендован к принятию в двух чтениях. "Норма о запрете уголовного преследования кандидатов в губернаторы была и раньше", - сообщил директор государственно-правового департамента Нижегородской области Леонид Литвиненко в ходе заседания комитета Заксобрания региона по вопросам госвласти и МСУ 17 января 2017 года.Члены комитета рассмотрели проект закона "О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области по вопросам подготовки и проведения выборов и референдумов в регионе". Напомним , проект этого закона был внесен в ЗС НО 29 декабря 2016 года в ЗС НО главой региона. В соответствии с ним, учитывая представление прокурора области от 25 октября 2016 года №7-20-2016, предлагается ч.3 ст.40 закона "О выборах губернатора Нижегородской области" изложить в новой редакции, предусмотрев, что решения о возбуждении уголовного дела в отношении зарегистрированного кандидата, привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу могут быть приняты с согласия руководителя следственного органа СК РФ. Ходатайствовать об аресте зарегистрированного кандидата также можно будет только с согласия руководителя следственного органа. Кроме того, зарегистрированный кандидат не может быть подвергнут административному наказанию, налагаемому в судебном порядке, без согласия прокурора."Когда мы внесли этот законопроект, в СМИ пошли не совсем точные его интерпретации. На самом деле, эта норма присутствует и в действующем областном законе. Просто сейчас указывается, что это касается только органа Следственного комитета Нижегородской области и прокурора региона. Нам резонно указали на то, что слова "Нижегородская область" необходимо исключить, поскольку кандидаты могут быть и из других субъектов РФ. Хотя ситуация экзотическая, мы согласились с позицией прокуратуры", - пояснил Литвиненко.Вопросов у членов комитета к законопроекту не возникло. Он был рекомендован к принятию в двух чтениях.

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