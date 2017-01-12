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17 января 2017 15:53  [130] Нижегородский филиал "Т Плюс" оптимизировал работу установки химводоочистки Новогорьковской ТЭЦ
Общество

Нижегородский филиал "Т Плюс" оптимизировал работу установки химводоочистки Новогорьковской ТЭЦ

17 января 2017 15:53  [130] Общество

Нижегородский филиал "Т Плюс" оптимизировал работу установки химводоочистки Новогорьковской ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба компании 17 января 2017 года.

Согласно информации, на Новогорьковской ТЭЦ (Нижегородский филиал Группы "Т Плюс") реализован технический проект отказа от натрий-катионирования при приготовлении химически обессоленной воды, позволивший повысить эффективность работы установки химводоочистки станции.

"Химически обессоленная вода используется для подпитки тепловой сети с целью предотвращения образования отложений на внутренних поверхностях труб. Уход от использования натрий-катионитовых фильтров в технологии химводоподготовки с заменой на реагентную обработку добавлением ингибитора накипеобразования и коррозии непосредственно в трубопровод сетевой воды исключает затраты на эксплуатацию, ремонт и замену фильтров. При этом натрий-катионитовые фильтры обеспечивали защиту только от накипеобразования, в то время как использование ингибитора двойного действия предохраняет внутреннюю поверхность трубопроводов от воздействия сразу двух негативных факторов и повышает надежность эксплуатации тепловых сетей", - поясняется в пресс-релизе.

"Химический цех Новогорьковской ТЭЦ общей мощностью 1580 кубометров воды в час – самый большой в Группе "Т Плюс". Он обеспечивает химически обессоленной водой не только саму станцию, но и крупных потребителей – ООО "РусВинил" и ООО "ЛУКОЙЛ - Нижегороднефтеоргсинтез". Выполненный проект – начало большой работы по обновлению, повышению эффективности и надежности химцеха. В 2017 году планируется провести его серьезную реконструкцию, в которую будет инвестировано порядка 200 млн рублей. Напомню, что в декабре 2014 года на Новогорьковской ТЭЦ были введены две высокоэффективные парогазовые установки. Реконструкция химического цеха сделает станцию полностью современным предприятием", – отметил директор филиала Александр Фролов.

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