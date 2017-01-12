"Фонд капремонта планирует активизировать темпы работ в Нижегородской области в 2017 году", - Андрей Чертков Общество

Андрей Чертков Фото: НИА "Нижний Новгород"



По информации фонда капремонта, только в Автозаводском районе было отремонтировано 84 дома. Подрядчик – ООО СК "Центрстрой", провел работы по замене 40 кровель, 55 фасадов, в 25 МКД – замене системы холодного водоснабжения, в 42 МКД – системы электроснабжения, в 29 МКД - системы теплоснабжения, в 41 МКД – системы водоотведения. Все дома были приняты, замечания приемочной комиссии и жителей оперативно устранялись.



В обслуживающей организации подчеркнули, что капитальный ремонт значительно упростил обслуживание домов.



"Кровли теперь надежны на 100%, не протекают ни от снеготаяния, ни от гроз и ливней. Фасадная часть стала и внешне гораздо красивее и интересней, все трещины и отслоения штукатурного слоя ликвидированы, в связи с чем температурный режим в квартирах улучшился", - отметил исполнительный директор Жилсервиса №14 Сергей Ковригин.



В фонде капитального ремонта подчеркнули, что часть конкурсов на разработку проектно-сметной документации была разыграна еще в 2016 году. Это позволит быстрее выбрать подрядчиков по капремонту и быстрее приступить к выполнению работ. По данным регоператора, "масштаб работ сохранится на прежнем уровне".



"Фонд капитального ремонта планирует активизировать темпы работ в Нижегородской области в рамках региональной программы 2017 года", - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на замминистра энергетики и ЖКХ региона Андрея Черткова, который прокомментировал итоги выездной проверки качества работ 2016 года в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, 17 января 2017 года.По информации фонда капремонта, только в Автозаводском районе было отремонтировано 84 дома. Подрядчик – ООО СК "Центрстрой", провел работы по замене 40 кровель, 55 фасадов, в 25 МКД – замене системы холодного водоснабжения, в 42 МКД – системы электроснабжения, в 29 МКД - системы теплоснабжения, в 41 МКД – системы водоотведения. Все дома были приняты, замечания приемочной комиссии и жителей оперативно устранялись.В обслуживающей организации подчеркнули, что капитальный ремонт значительно упростил обслуживание домов."Кровли теперь надежны на 100%, не протекают ни от снеготаяния, ни от гроз и ливней. Фасадная часть стала и внешне гораздо красивее и интересней, все трещины и отслоения штукатурного слоя ликвидированы, в связи с чем температурный режим в квартирах улучшился", - отметил исполнительный директор Жилсервиса №14 Сергей Ковригин.В фонде капитального ремонта подчеркнули, что часть конкурсов на разработку проектно-сметной документации была разыграна еще в 2016 году. Это позволит быстрее выбрать подрядчиков по капремонту и быстрее приступить к выполнению работ. По данным регоператора, "масштаб работ сохранится на прежнем уровне". Как сообщалось в октябре 2016 года, более 700 МКД в Нижегородской области по программе капремонта находится в высокой стадии готовности.

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