Более 60 проектов претендует на региональную премию "Серебряный Лучник" — Приволжье по итогам 2016 года Общество

Более 60 проектов претендует на региональную премию "Серебряный Лучник" — Приволжье по итогам 2016 года. Об этом сообщают организаторы 17 января 2017 года.Согласно информации, прием заявок для участия в премии в области развития связей с общественностью завершился. В рамках кампании исполнительная дирекция конкурса принимала заявки от авторов и авторских коллективов государственных, коммерческих, общественных структур и агентств, осуществляющих деятельность в области развития общественных связей в Приволжском федеральном округе.Всего представлено 66 проектов, почти половина претендентов — из Нижегородской области. Второе место по количеству проектов заняла Республика Удмуртия, третье — Республика Татарстан.Наибольшее количество проектов представлено в номинациях "Социальные коммуникации" и "Продвижение культуры и исторического наследия". Кроме того, популярностью пользовалась категория "Продвижение государственных, общественных и социальных программ".Напомним, что на соискание премии "Серебряный Лучник" - Приволжье претендуют проекты, реализованные в 2016 году и соответствующие одной из заявленных номинаций: корпоративные коммуникации; маркетинговые коммуникации; социальные коммуникации; благотворительность; продвижение государственных, общественных и социальных программ; развитие и продвижение территорий; digital-коммуникации; продвижение идей спортивного и здорового образа жизни и продвижение культуры и исторического наследия.До 18 января члены жюри оценивают представленные на конкурс проекты и формируют список лучших в каждой номинации. Эти проекты войдут в шорт-лист премии, а их авторы будут приглашены на публичную защиту, которая состоится 27 января в ГЦСИ "Арсенал" (Нижний Новгород, Кремль, корпус 6).Итоги голосования жюри будут опубликованы 20 января на сайте премии.СПРАВКА:Региональная премия в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" — Приволжье учреждена в 2011 году попечительским советом национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник". Одной из ее главных целей является поощрение лучшего опыта специалистов, занимающихся развитием общественных связей, а также расширение возможностей участия региональных организаций и специалистов в национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник". Традиционно один из региональных проектов-победителей войдет в шорт-лист национальной премии "Серебряный Лучник", чей автор получит право на его публичную защиту в феврале 2017 года в Москве.