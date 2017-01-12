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Культура и отдых

Премьерный показ спектакля "Фуршет после премьеры" пройдет в нижегородском театре "Комедия" 20 января

17 января 2017 16:31  [190] Культура и отдых
Театр Комедiя (Фото: НИА Нижний Новгород)

Театр Комедiя

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Премьерный показ спектакля "Фуршет после премьеры" пройдет в нижегородском театре "Комедия" 20 января 2017 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород сообщили в театре.

Согласно информации, "черная" комедия по пьесе Валентина Красногорова рассказывает о том, что происходит за кулисами актёрской жизни. В качестве естественных декораций к спектаклю было выбрано фойе театра.

В спектакле заняты восемь актеров. Режиссер-постановщик, сценограф - Надежда Ковалева, музыкальное оформление – Маргарита Кузнецова. Премьерные показы состоятся 20 января, а также 3 и 16 февраля в 20:30.

Напомним, что в январе 2017 года в театре "Комедiя" началась работа над спектаклем "Безумный день, или Женитьба Фигаро".

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