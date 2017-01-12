Нижегородская администрация получила право на снос объектов "за синим забором" на Нижневолжской набережной Общество

Нижневолжская набережная Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Нижегородская администрация получила право на снос объектов "за синим забором" на Нижневолжской набережной. Об этом сообщил директор департамента строительства Юрий Щеголев на заседании комиссии Гордумы по строительству 17 января.



Он напомнил, что суд



"На первой рабочей неделе января мы получили предписание суда, в котором говорится, что администрация имеет право снести эти объекты сама. Планируем приступить к сносу во II квартале текущего года", - рассказал Юрий Щеголев.



Напомним, реконструкцией набережной будет заниматься администрация Нижнего Новгорода, но



Нижегородская администрация получила право на снос объектов "за синим забором" на Нижневолжской набережной. Об этом сообщил директор департамента строительства Юрий Щеголев на заседании комиссии Гордумы по строительству 17 января.Он напомнил, что суд обязал ООО "Трейд-парк" снести объекты незавершенного строительства на набережной, однако компания "не проявляет желание это делать"."На первой рабочей неделе января мы получили предписание суда, в котором говорится, что администрация имеет право снести эти объекты сама. Планируем приступить к сносу во II квартале текущего года", - рассказал Юрий Щеголев.Напомним, реконструкцией набережной будет заниматься администрация Нижнего Новгорода, но за счет средств областного бюджета К 1 июня 2017 года должен быть готов проект стоимостью 7,8 млн рублей. Сама реконструкция оценивается в 270 млн рублей Напомним , история с "синим забором на Нижневолжской набережной" началась в 2008 году. Тогда ООО "Трейд-Парк" заявило о намерении инвестировать 960 млн рублей в строительство туристического комплекса с торгово-развлекательной галереей около Речного вокзала. Весной 2008 года компания приступила к реализации данного проекта. Комплекс должен был состоять из двух корпусов - справа и слева от Речного вокзала протяженностью около 1,2 км и общей площадью 31 тысяча кв. м. Строительство корпуса №1 планировалось завершить в июне 2009 года, корпуса №2 - в декабре 2009 года.

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