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Общество

Количество многодетных и приемных семей увеличилось в Нижегородской области за 2016 год

17 января 2017 17:29  [120] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Количество многодетных и приемных семей увеличилось в Нижегородской области за 2016 год. Об этом сообщает министерство социальной политики региона.

Согласно информации, на 1 января 2017 года в области проживает 21 214 многодетных семьи, что на 10,16% больше, чем на 1 января 2016 года (19 257 семей).

Также в регионе зарегистрировано 4 015 приемных семей. Рост по сравнению с 1 января 2016 года, когда было зарегистрировано 3 766 семей, составил 6,6%

Число детей, находящихся под опекой, на 1 января текущего года увеличилось на 0,1% и составило 9 584 человека, а годом ранее это число составляло 9 571.

Напомним, что на 1 мая 2016 года в области проживало 19 787 многодетных семей и 3 826 приемных.

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