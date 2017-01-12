Количество многодетных и приемных семей увеличилось в Нижегородской области за 2016 год Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Согласно информации, на 1 января 2017 года в области проживает 21 214 многодетных семьи, что на 10,16% больше, чем на 1 января 2016 года (19 257 семей).



Также в регионе зарегистрировано 4 015 приемных семей. Рост по сравнению с 1 января 2016 года, когда было зарегистрировано 3 766 семей, составил 6,6%



Число детей, находящихся под опекой, на 1 января текущего года увеличилось на 0,1% и составило 9 584 человека, а годом ранее это число составляло 9 571.



Количество многодетных и приемных семей увеличилось в Нижегородской области за 2016 год. Об этом сообщает министерство социальной политики региона.Согласно информации, на 1 января 2017 года в области проживает 21 214 многодетных семьи, что на 10,16% больше, чем на 1 января 2016 года (19 257 семей).Также в регионе зарегистрировано 4 015 приемных семей. Рост по сравнению с 1 января 2016 года, когда было зарегистрировано 3 766 семей, составил 6,6%Число детей, находящихся под опекой, на 1 января текущего года увеличилось на 0,1% и составило 9 584 человека, а годом ранее это число составляло 9 571. Напомним , что на 1 мая 2016 года в области проживало 19 787 многодетных семей и 3 826 приемных.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+