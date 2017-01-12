Ростелеком
Последние новости рубрики Бизнес
17 января 2017 19:08  [136] Нижегородский губернатор Валерий Шанцев призвал глав МСУ разрабатывать программы социальной работы с бизнесом
17 января 2017 17:39  [140] Аукцион по продаже парковочных мест на ул. Казанская набережная не состоялся в Нижнем Новгороде в седьмой раз
17 января 2017 13:17  [213] "Нам удалось найти выход из замкнутого круга, в котором оказались арендаторы муниципального имущества", - Дмитрий Барыкин
17 января 2017 09:13  [252] Boxberry отмечает рост отправки интернет-заказов из Нижнего Новгорода в другие регионы на 17,6% в 2016 году
16 января 2017 18:08  [257] Заполняемость нижегородских бизнес-инкубаторов составила 50% по итогам трех кварталов 2016 года
16 января 2017 15:38  [390] Нижегородская администрация намерена предоставить рассрочку инвесторам с долями в имуществе города при выкупе всего объекта
16 января 2017 15:06  [156] Tele2 информирует о запуске благотворительного сервиса с целью поддержки фонда "Навстречу переменам"
16 января 2017 10:49  [241] Сервис "Караоке" Интерактивного ТВ стал самым востребованным у пользователей услуг "Ростелекома" в Поволжье в Новый год
13 января 2017 17:57  [704] Leroy Merlin планирует открыть гипермаркет на ул. Тепличной в Нижнем Новгороде в июле 2018 года
13 января 2017 13:53  [720] УФАС предписало нижегородскому правительству отменить постановление о поддержке сахарного производства
Бизнес

Аукцион по продаже парковочных мест на ул. Казанская набережная не состоялся в Нижнем Новгороде в седьмой раз

17 января 2017 17:39  [140] Бизнес
(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Аукцион по продаже парковочных мест на ул. Казанская набережная не состоялся в Нижнем Новгороде в седьмой раз. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте горадминистрации.

Согласно информации, торги по продаже 15 стояночных мест в подвале площадью 2 389 кв метров и одного - в подвале площадью 3 149 кв м в д.5 на ул. Казанская набережная были назначены на 16 января 2017 года. Аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.

Напомним, стоимость 15 из 16 парковок составляла 1,58 млн рублей, еще одной парковки - 2,14 млн рублей. Впервые эти парковочные места выставлялись на аукцион в июне 2015 года, однако тогда он не состоялся из-за отсутствия заявок, как все последующие аукционы.

Напомним также, в ноябре 2016 года администрация изменила способ приватизации данных парковочных мест.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph