Аукцион по продаже парковочных мест на ул. Казанская набережная не состоялся в Нижнем Новгороде в седьмой раз Бизнес

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Аукцион по продаже парковочных мест на ул. Казанская набережная не состоялся в Нижнем Новгороде в седьмой раз. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте горадминистрации.



Согласно информации, торги по продаже 15 стояночных мест в подвале площадью 2 389 кв метров и одного - в подвале площадью 3 149 кв м в д.5 на ул. Казанская набережная были назначены на 16 января 2017 года. Аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.







Аукцион по продаже парковочных мест на ул. Казанская набережная не состоялся в Нижнем Новгороде в седьмой раз. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте горадминистрации.Согласно информации, торги по продаже 15 стояночных мест в подвале площадью 2 389 кв метров и одного - в подвале площадью 3 149 кв м в д.5 на ул. Казанская набережная были назначены на 16 января 2017 года. Аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. Напомним , стоимость 15 из 16 парковок составляла 1,58 млн рублей, еще одной парковки - 2,14 млн рублей. Впервые эти парковочные места выставлялись на аукцион в июне 2015 года, однако тогда он не состоялся из-за отсутствия заявок, как все последующие аукционы. Напомним также , в ноябре 2016 года администрация изменила способ приватизации данных парковочных мест.

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