Нижегородский судья Роман Ярцев намерен выйти с исками к СМИ о защите чести и достоинства Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"



"Шквал лживых и клеветнических обвинений, которые связаны с моим именем и статусом, а также усиление угроз, которые продолжают поступать в мой адрес и адрес моей семьи, разжигание ненависти в обществе к суду и правоохранительным органам вынуждают меня обратиться в суд с заявлениями в отношении каждого, кто попрал и намеревается попрать мое имя, честь и деловую репутацию.



Моему терпению пришел конец. То глумление, та предвзятая изощренность подачи материала средствами массовой информации бытового конфликта, произошедшего из-за распоясанности заводчицы бультерьера, станут предметом открытого, публичного судебного разбирательства. Мною будет сделано все, чтобы это судебное разбирательство было максимально открытым, доступным для всех СМИ и общественности. Я буду ходатайствовать о рассмотрении этих исков в другом субъекте Российской Федерации, чтобы не было очередных обвинений в какой-либо предвзятости. Я повторяю, что СМИ перешли не только все мыслимые и немыслимые правовые нормы, но и нормы приличия, скатившись на уровень "базарного обсуждения". Я считаю, что СМИ не могут брать на себя функцию суда и правоохранительных органов и обвинять меня в том, чего я никогда не делал.



Я призываю всех прекратить самосуд, который основан на домыслах и догадках! Вы хотите детектор лжи? Привозите детектор, шаманов и экстрасенсов в судебное заседание, о котором будет уведомлен каждый из лжецов и клеветников", - говорится в официальном заявлении Ярцева.



Напомним, что Ярцев



Ранее в ряде нижегородских СМИ появилась информация о том, что судья при конфликтных ситуациях с соседями в коттеджном поселке якобы стреляет в воздух из травматического пистолета. По факту опубликованных в СМИ материалов была создана комиссия квалификационной коллегии судей Нижегородской области, которая будет давать оценку достоверности изложенных сведений, в том числе и угроз в адрес федерального судьи.



СПРАВКА:

Ярцев Роман Валерьевич родился в 1971 году. Трудовую деятельность начал после прохождения службы в рядах Российской Армии и окончания Саратовской государственной академии права. С 1995 года по 1996 год - старший юрист ООО Юридической конторы "Ваше право". С 1996 года по 2004 год – стажер, адвокат Саратовской специализированной коллегии адвокатов.



Указом Президента Российской Федерации от 25.08.2007 года №1097 назначен судьей Нижегородского областного суда. Решением Квалификационной коллегии судей Нижегородской области от 21 февраля 2013 года присвоен второй квалификационный класс судьи. Приказом председателя Нижегородского областного суда от 10 января 2013 года утвержден председателем судебного состава.



Имеет ученую степень кандидата юридических наук. Является членом экзаменационной комиссии Нижегородской области по приему квалификационного экзамена на должность судьи.



Одновременно с исполнением своих служебных обязанностей Ярцев занимается научно-преподавательской деятельностью в ННГУ им. Н.И. Лобачевского" (кафедра уголовного процесса и криминалистики) и в Приволжском филиале ФГБОУ ВПО "Российская академия правосудия" (кафедра уголовно-правовых дисциплин).



За большой личный вклад в совершенствование правосудия в Российской Федерации, заслуги в защите прав и законных интересов граждан, добросовестный труд в отмечен Благодарностью Совета судей РФ. Федеральный судья Нижегородского областного суда Роман Ярцев 17 января 2017 года сообщил о подготовке исков в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области."Шквал лживых и клеветнических обвинений, которые связаны с моим именем и статусом, а также усиление угроз, которые продолжают поступать в мой адрес и адрес моей семьи, разжигание ненависти в обществе к суду и правоохранительным органам вынуждают меня обратиться в суд с заявлениями в отношении каждого, кто попрал и намеревается попрать мое имя, честь и деловую репутацию.Моему терпению пришел конец. То глумление, та предвзятая изощренность подачи материала средствами массовой информации бытового конфликта, произошедшего из-за распоясанности заводчицы бультерьера, станут предметом открытого, публичного судебного разбирательства. Мною будет сделано все, чтобы это судебное разбирательство было максимально открытым, доступным для всех СМИ и общественности. Я буду ходатайствовать о рассмотрении этих исков в другом субъекте Российской Федерации, чтобы не было очередных обвинений в какой-либо предвзятости. Я повторяю, что СМИ перешли не только все мыслимые и немыслимые правовые нормы, но и нормы приличия, скатившись на уровень "базарного обсуждения". Я считаю, что СМИ не могут брать на себя функцию суда и правоохранительных органов и обвинять меня в том, чего я никогда не делал.Я призываю всех прекратить самосуд, который основан на домыслах и догадках! Вы хотите детектор лжи? Привозите детектор, шаманов и экстрасенсов в судебное заседание, о котором будет уведомлен каждый из лжецов и клеветников", - говорится в официальном заявлении Ярцева.Напомним, что Ярцев взят под госзащиту в связи с появлением угроз в соцсетях.Ранее в ряде нижегородских СМИ появилась информация о том, что судья при конфликтных ситуациях с соседями в коттеджном поселке якобы стреляет в воздух из травматического пистолета. По факту опубликованных в СМИ материалов была создана комиссия квалификационной коллегии судей Нижегородской области, которая будет давать оценку достоверности изложенных сведений, в том числе и угроз в адрес федерального судьи.СПРАВКА:Ярцев Роман Валерьевич родился в 1971 году. Трудовую деятельность начал после прохождения службы в рядах Российской Армии и окончания Саратовской государственной академии права. С 1995 года по 1996 год - старший юрист ООО Юридической конторы "Ваше право". С 1996 года по 2004 год – стажер, адвокат Саратовской специализированной коллегии адвокатов.Указом Президента Российской Федерации от 25.08.2007 года №1097 назначен судьей Нижегородского областного суда. Решением Квалификационной коллегии судей Нижегородской области от 21 февраля 2013 года присвоен второй квалификационный класс судьи. Приказом председателя Нижегородского областного суда от 10 января 2013 года утвержден председателем судебного состава.Имеет ученую степень кандидата юридических наук. Является членом экзаменационной комиссии Нижегородской области по приему квалификационного экзамена на должность судьи.Одновременно с исполнением своих служебных обязанностей Ярцев занимается научно-преподавательской деятельностью в ННГУ им. Н.И. Лобачевского" (кафедра уголовного процесса и криминалистики) и в Приволжском филиале ФГБОУ ВПО "Российская академия правосудия" (кафедра уголовно-правовых дисциплин).За большой личный вклад в совершенствование правосудия в Российской Федерации, заслуги в защите прав и законных интересов граждан, добросовестный труд в отмечен Благодарностью Совета судей РФ.

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