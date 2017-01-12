Горячие телефонные линии по предоставлению компенсации части родительской платы за детсад открылись в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Изменения по форме родительской платы за детский сад



По вопросам предоставления компенсации в департамент образования администрации города можно обратиться по телефонам: (831) 435-22-84 (начальник отдела исполнения бюджета и статистической отчетности Татьяна Александровна Губина) и 435-22-89 (консультант отдела капитального ремонта и развития материальной базы образовательных учреждений Роза Хайдяровна Солоницына).



В Автозаводском районе работают две постоянно действующие "горячие телефонные линии" по телефонам: 295-07-60, 295-04-85.



В Ленинском районе родители могут позвонить со своими вопросами по следующим телефонам: 251-25-99 (начальник сектора дошкольного образования - Елена Юрьевна Савкова) и 258-17-34 (директор МУ "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования Ленинского района" - Светлана Леонидовна Вавилова).



В Московском районе по вторникам и четвергам с 9:00 до 18:00 звонки принимает начальник отдела дошкольного образования Нина Николаевна Собянина по телефону 224-22-85.



В Нижегородском районе консультацию можно будет получить в управлении образования района по следующим телефонам: по вторникам с 10:00 до 12:00 по телефонам 419-27-08 и 419-76-56, с 15:00 до 17:00 – по телефону 419-27-08; по четвергам с 10:00 до 12:00 по телефонам 419-32-53, 419-27-08 и с 15:00 до 17:00 по телефону 419-76-56.



В Приокском районе родители могут обращаться за разъяснениями в отдел расчета родительской платы централизованной бухгалтерии управления образования администрации Приокского района по телефону 465-20-33.



В управлении образования Советского района ежедневно с 14:00 до 15:00 работает три выделенных линии: 417-39-46 (начальник управления образования - Галина Викторовна Бурова), 417-18-58 (начальник отдела общего и дошкольного образования - Светлана Юрьевна Шустова), 468-12-12 (начальник отдела Советского филиала МБУ "ЦБ МУОГ Нижнего Новгорода" - Марина Владимировна Копылова).



В Сормовском районе разъяснения будет давать начальник отдела дошкольного и дополнительного образования Светлана Борисовна Касаткина по телефону: 222-29-54.



В Канавинском районе на вопросы родителей ответят специалисты отдела дошкольного образования по телефону: 246-46-05. Горячие телефонные линии по вопросам предоставления компенсации части родительской платы за детский сад открылись в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.Изменения по форме родительской платы за детский сад коснутся примерно 20% детей , посещающих дошкольные образовательные учреждения города. Это те льготные категории, которые были уточнены городской Думой в ноябре 2016 года, а именно дети родителей-инвалидов I и II групп, дети из семей, где два и более детей посещают детский сад, дети из малоимущих семей, дети из семей, где один из родителей является работником дошкольного образовательного учреждения. Этим категориям с января 2017 года льготы будут предоставляться в виде компенсации. То есть родители будут получать квитанцию на 100% оплаты, а в начале следующего месяца эта сумма в полном объеме будет возвращаться на их лицевой счет.По вопросам предоставления компенсации в департамент образования администрации города можно обратиться по телефонам: (831) 435-22-84 (начальник отдела исполнения бюджета и статистической отчетности Татьяна Александровна Губина) и 435-22-89 (консультант отдела капитального ремонта и развития материальной базы образовательных учреждений Роза Хайдяровна Солоницына).В Автозаводском районе работают две постоянно действующие "горячие телефонные линии" по телефонам: 295-07-60, 295-04-85.В Ленинском районе родители могут позвонить со своими вопросами по следующим телефонам: 251-25-99 (начальник сектора дошкольного образования - Елена Юрьевна Савкова) и 258-17-34 (директор МУ "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования Ленинского района" - Светлана Леонидовна Вавилова).В Московском районе по вторникам и четвергам с 9:00 до 18:00 звонки принимает начальник отдела дошкольного образования Нина Николаевна Собянина по телефону 224-22-85.В Нижегородском районе консультацию можно будет получить в управлении образования района по следующим телефонам: по вторникам с 10:00 до 12:00 по телефонам 419-27-08 и 419-76-56, с 15:00 до 17:00 – по телефону 419-27-08; по четвергам с 10:00 до 12:00 по телефонам 419-32-53, 419-27-08 и с 15:00 до 17:00 по телефону 419-76-56.В Приокском районе родители могут обращаться за разъяснениями в отдел расчета родительской платы централизованной бухгалтерии управления образования администрации Приокского района по телефону 465-20-33.В управлении образования Советского района ежедневно с 14:00 до 15:00 работает три выделенных линии: 417-39-46 (начальник управления образования - Галина Викторовна Бурова), 417-18-58 (начальник отдела общего и дошкольного образования - Светлана Юрьевна Шустова), 468-12-12 (начальник отдела Советского филиала МБУ "ЦБ МУОГ Нижнего Новгорода" - Марина Владимировна Копылова).В Сормовском районе разъяснения будет давать начальник отдела дошкольного и дополнительного образования Светлана Борисовна Касаткина по телефону: 222-29-54.В Канавинском районе на вопросы родителей ответят специалисты отдела дошкольного образования по телефону: 246-46-05.

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