Нижегородская администрация заявила о необходимости до 15 млрд рублей на развитие системы дождевой канализации Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Горадминистрация заявила о необходимости до 15 млрд рублей на развитие системы дождевой канализации в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Сергей Миронов на заседании комиссии Гордумы по экологии 17 января 2017 года.



По его словам, существующая сеть дождевой канализации протяженностью 413,6 км построена для отведения дождевых вод с основных магистралей и не справляется со своей задачей в полной мере, обеспечивая водосбор только с 50% территории города.



"Для обеспечения полноценного водоотведения необходимо построить новые сети дождевой канализации общей протяженностью 435 км (в нагорной части – 218 км, в заречной части – 217 км) с устройством выпусков на магистральных коллекторах в ближайшие водные объекты. Перед выпуском загрязненные части поверхностного стока будут очищаться на локальных очистных сооружениях. Это позволит нам отказаться от бассейновых сооружений с резервированием площадей под них", - рассказал первый замглавы администрации.



Сергей Миронов отметил, что разрабатываемой схемой предусмотрен капитальный ремонт 14 существующих насосных станций. Общая сумма затрат ориентировочно составит от 12 до 15 млрд рублей (что составляет около половины годового бюджета города, - прим. НИА "Нижний Новгород").



"В качестве пилотного проекта "Волговятрегионпроекту" было дано поручение на примере стока в пос. Сортировочный подготовить предложения о необходимом бюджетном финансировании на корректировку существующей схемы развития ливневой канализации по данному району. Цель корректировки – уйти от строительства очистных сооружений. Стоимость работ по корректировке схемы на данном участке составит порядка 2,5 млн рублей", - отметил заместитель сити-менеджера.



Сергей Миронов также добавил, что для приведения существующих сетей в нормативное состояние необходимо около 470 млн рублей.







Горадминистрация заявила о необходимости до 15 млрд рублей на развитие системы дождевой канализации в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Сергей Миронов на заседании комиссии Гордумы по экологии 17 января 2017 года.По его словам, существующая сеть дождевой канализации протяженностью 413,6 км построена для отведения дождевых вод с основных магистралей и не справляется со своей задачей в полной мере, обеспечивая водосбор только с 50% территории города."Для обеспечения полноценного водоотведения необходимо построить новые сети дождевой канализации общей протяженностью 435 км (в нагорной части – 218 км, в заречной части – 217 км) с устройством выпусков на магистральных коллекторах в ближайшие водные объекты. Перед выпуском загрязненные части поверхностного стока будут очищаться на локальных очистных сооружениях. Это позволит нам отказаться от бассейновых сооружений с резервированием площадей под них", - рассказал первый замглавы администрации.Сергей Миронов отметил, что разрабатываемой схемой предусмотрен капитальный ремонт 14 существующих насосных станций. Общая сумма затрат ориентировочно составит от 12 до 15 млрд рублей (что составляет около половины годового бюджета города, - прим. НИА "Нижний Новгород")."В качестве пилотного проекта "Волговятрегионпроекту" было дано поручение на примере стока в пос. Сортировочный подготовить предложения о необходимом бюджетном финансировании на корректировку существующей схемы развития ливневой канализации по данному району. Цель корректировки – уйти от строительства очистных сооружений. Стоимость работ по корректировке схемы на данном участке составит порядка 2,5 млн рублей", - отметил заместитель сити-менеджера.Сергей Миронов также добавил, что для приведения существующих сетей в нормативное состояние необходимо около 470 млн рублей. Напомним , в августе 2014 года ОАО "Нижегородский водоканал" представил проект комбинированной системы водоотведения ливневых сточных вод в Нижнем Новгороде с затратами на 9 млрд рублей. Напомним также , что в марте 2016 года суд обязал администрацию города изготовить техдокументацию для обслуживания водоотводного канала на ул. Болотникова в пос. Сортировочный.

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