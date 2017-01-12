Тариф на вывоз мусора с введением института регоператора может отличаться в разных районах области, - минэкологии Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) "Тариф на вывоз мусора с введением института регоператора может отличаться в разных районах области", - заявила заместитель министра экологии Нижегородской области Наталья Мочалина на заседании комитета по экологии Заксобрания Нижегородской области 17 января 2017 года.



По ее словам, в настоящее время многие жители частного сектора не платят за эту услугу. "С введением регионального оператора они будут обязаны заключить с ним договор. Сейчас делать это не с кем. Заключать договоры с транспортными компаниями они не обязаны", - отметила Наталья Мочалина.



Замминистра также сообщила, что тариф за вывоз мусора с введением института регионального оператора может отличаться в разных районах области, так как на территории региона планируется создание четырех регоператоров. При этом, по словам Мочалиной, размер тарифов все равно должен быть примерно одинаков в силу унификации объектов и особенностей логистики.



Наталья Мочалина также добавила, что создание института регионального оператора снизит риск образования несанкционированных свалок, так как те будут являться зоной его ответственности.



"Тариф на вывоз мусора с введением института регоператора может отличаться в разных районах области", - заявила заместитель министра экологии Нижегородской области Наталья Мочалина на заседании комитета по экологии Заксобрания Нижегородской области 17 января 2017 года.По ее словам, в настоящее время многие жители частного сектора не платят за эту услугу. "С введением регионального оператора они будут обязаны заключить с ним договор. Сейчас делать это не с кем. Заключать договоры с транспортными компаниями они не обязаны", - отметила Наталья Мочалина.Замминистра также сообщила, что тариф за вывоз мусора с введением института регионального оператора может отличаться в разных районах области, так как на территории региона планируется создание четырех регоператоров. При этом, по словам Мочалиной, размер тарифов все равно должен быть примерно одинаков в силу унификации объектов и особенностей логистики.Наталья Мочалина также добавила, что создание института регионального оператора снизит риск образования несанкционированных свалок, так как те будут являться зоной его ответственности. Напомним , что согласно изменениям в федеральном законодательстве с 1 января 2017 года на территории России должна появиться новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Она предполагает, что сбором, вывозом и утилизацией отходов должны заниматься региональные операторы. То есть, частные компании, которые правительство региона будет выбирать на основе конкурса. Один регион может быть разделен на несколько частей (в Нижегородской области их будет четыре), для каждой будет выбран свой оператор. Кроме того, по новому законодательству с 1 января 2017 года запрещено захоронение отходов с полезными составляющими, их будет необходимо в обязательном порядке отправлять на переработку. А в платежной квитанции появится новая строка: обращение с ТКО.

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