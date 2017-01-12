Профильный комитет ЗС НО одобрил во II чтении законопроект о передаче органам МСУ права установки транспортных тарифов Экономика

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Как сообщает управление по взаимодействию со СМИ, на заседании 17 января 2017 года комитет рассмотрел во втором чтении



Тарифы на перевозки по межмуниципальным маршрутам устанавливаются правительством Нижегородской области. Если маршрут проходит в рамках одного города, например, Нижнего Новгорода, то тарифы, соответственно, будет устанавливать городская администрация.



В случаях, когда выполнение рейсов по расписанию невозможно из-за неблагоприятных дорожных, погодных или других условий, перевозчик должен незамедлительно уведомить об этом уполномоченный орган исполнительной власти Нижегородской области или местного самоуправления. Люди, которые непосредственно пользуются этим маршрутом, также должны быть проинформированы.



Кроме того, закрепляется норма, что в постоянном режиме информация от аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, которой оборудован автобус или троллейбус, должна передаваться в региональную навигационную информационную систему. Это позволит в любое время посмотреть, где находятся транспортные средства, с какой скоростью они передвигаются.



Ко второму чтению комитетом была одобрена поправка о том, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации, вызвавшей временное ограничение движения транспорта, его владелец вправе изменить данный маршрут до устранения проблемы, но не более чем на тридцать дней.



Проект закона рекомендован к принятию на заседании Законодательного собрания 26 января во втором чтении.



Комитет Законодательного собрания Нижегородской области (ЗС НО) по транспорту одобрил во II чтении законопроект о передаче органам МСУ права установки транспортных тарифов.Как сообщает управление по взаимодействию со СМИ, на заседании 17 января 2017 года комитет рассмотрел во втором чтении проект закона "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Нижегородской области". Документом закрепляются полномочия органов госвласти и органов МСУ, а также устанавливаются требования к расписанию отправления межгородских и межрайонных автобусов.Тарифы на перевозки по межмуниципальным маршрутам устанавливаются правительством Нижегородской области. Если маршрут проходит в рамках одного города, например, Нижнего Новгорода, то тарифы, соответственно, будет устанавливать городская администрация.В случаях, когда выполнение рейсов по расписанию невозможно из-за неблагоприятных дорожных, погодных или других условий, перевозчик должен незамедлительно уведомить об этом уполномоченный орган исполнительной власти Нижегородской области или местного самоуправления. Люди, которые непосредственно пользуются этим маршрутом, также должны быть проинформированы.Кроме того, закрепляется норма, что в постоянном режиме информация от аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, которой оборудован автобус или троллейбус, должна передаваться в региональную навигационную информационную систему. Это позволит в любое время посмотреть, где находятся транспортные средства, с какой скоростью они передвигаются.Ко второму чтению комитетом была одобрена поправка о том, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации, вызвавшей временное ограничение движения транспорта, его владелец вправе изменить данный маршрут до устранения проблемы, но не более чем на тридцать дней.Проект закона рекомендован к принятию на заседании Законодательного собрания 26 января во втором чтении. Напомним также , что администрация Нижнего Новгорода разрабатывает "тарифное меню" на проезд в общественном транспорте различных категорий граждан.

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