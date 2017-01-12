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Бизнес

Нижегородский губернатор Валерий Шанцев призвал глав МСУ разрабатывать программы социальной работы с бизнесом

17 января 2017 19:08  [147] Бизнес
Валерий Шанцев (Фото: НИА Нижний Новгород)

Валерий Шанцев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев призвал глав муниципалитетов разрабатывать собственные программы совместной социальной работы с бизнесом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 17 января 2017 года.

Согласно информации, в рамках своей поездки в Городецкий район, где муниципальные власти и предприниматели заключили договоры о социальном сотрудничестве "Содружество", Валерий Шанцев отметил, что бизнес охотно берет на себя социальную ответственность в тех городах и районах, где бизнесмены видят активную работу местных чиновников. "Сегодня здоровье и хорошее настроение работников – это основа прибыли предприятия. Сотрудники, которые хорошо себя чувствуют, лучше работают. А предприятие может вкладывать эту прибыль в дальнейшее развитие", - подчеркнул глава региона.

По словам главы администрации Городецкого района Владимира Беспалова, число предприятий, заключивших договоры "Содружество", ежегодно растет и за 10 лет увеличилось с 92 до 107. За последние четыре года по договорам оказана материальная помощь на сумму около 120 млн рублей.

"Финансовые средства бизнеса были направлены на ремонт дорог местного значения в поселениях района, восстановление церкви в селе Николо-Погост, замену окон и оснащение мебелью детских садов района, на ремонт школ района, помощь в проведении спортивных мероприятий, обеспечение команд спортинвентарем, оказание спонсорской помощи центру социального обслуживания граждан пожилого возраста, центральной районной больнице, подготовку и проведение дней Городца и Заволжья", - сказал он.

В настоящее время активное участие в заключении договоров принимают крупные промышленные и сельскохозяйственные предприятия района, а также субъекты малого и среднего бизнеса.

"Партнерство власти и бизнеса нацелено на совместное решение вопросов социально- экономического развития района, включая развитие и укрепление материально- технической базы учреждений социальной сферы района, благоустройство поселений района, улучшение положения ветеранов и инвалидов, поддержку одарённых детей и молодёжи, проведение спортивных, творческих и образовательных мероприятий", - говорится в сообщении.

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