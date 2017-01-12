Ростелеком
Последние новости рубрики Спорт
18 января 2017 08:35  [81] Нижегородское правительство ищет нового инвестора для строительства биатлонного комплекса
17 января 2017 14:55  [228] Американский форвард Дижон Томпсон возвращается в БК "НН"
16 января 2017 15:01  [202] Тренировочную площадку на стадионе "Химик" в Дзержинске реконструирует ООО "АрмСтрой"
16 января 2017 14:12  [234] Нижегородский ХК "Торпедо" уступил магнитогорскому "Металлургу" 2:3 в матче 16 января
16 января 2017 09:48  [205] БК "Нижний Новгород" обыграл "Цмоки Минск" со счетом 102:95 в матче 15 января
12 января 2017 17:38  [268] Подрядчик планирует установить светопрозрачную кровлю стадиона "Нижний Новгород" к осени 2017 года
11 января 2017 14:43  [455] "Единая Россия" приступила к передаче спортинвентаря нижегородским школам в рамках акции "Детский спорт"
11 января 2017 09:43  [336] Нижегородский ХК "Торпедо" обыграл челябинский "Трактор" со счётом 3:2 в матче 10 января
09 января 2017 16:19  [410] ХК "Торпедо" со счетом 3:1 обыграл "Барыс" в Астане 8 января
09 января 2017 15:40  [278] БК "НН" уступил "Астане" со счетом 84:93 в матче 8 января
Спорт

Нижегородское правительство ищет нового инвестора для строительства биатлонного комплекса

18 января 2017 08:35  [81] Спорт
(Фото: biathlonrus.com)

Фото: biathlonrus.com

Нижегородское правительство ищет нового инвестора для строительства биатлонного комплекса.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в министерстве спорта Нижегородской области 17 января 2017 года, в настоящий момент идут работы по поиску бюджетного финансирования и инвесторов для реализации проекта. "Потенциальные инвесторы, ранее заинтересованные в проекте, в настоящий момент отложили принятие решения, по их словам, из-за изменения экономической ситуации в стране", - добавили в ведомстве.

Напомним ранее, облправительство планировало, что строительство первого этапа биатлонного комплекса "Моховые горы" будет завершено в 2016 году.

Тогда предполагалось, что строительство биатлонного комплекса будет организовано в два этапа. В рамках первого этапа планировалось строительство стадиона, в рамках второго (до конца 2018 года) – гостиничного комплекса и оздоровительного центра.

Также в минспорта сообщали, что стадион должен будет находиться в государственной собственности, а сопутствующая инфраструктура комплекса будет построена с привлечением средств инвесторов. Объем инвестиций в проект не назывался.

Как сообщалось ранее, правительство Нижегородской области завершило проектирование биатлонного стадиона в городском округе Бор в феврале 2014 года.

Также напомним, что в декабре 2013 года Валерий Шанцев и учредитель Группы "Онексим" Михаил Прохоров обсудили возможность строительства биатлонного стадиона. Михаил Прохоров тогда изъявил желание организовать строительство .

Инвестсовет одобрил проект строительства биатлонного комплекса "Моховые горы" еще в июле 2009 года.

При этом в 2007 году сообщалось, что спортивный комплекс для занятий биатлоном планируется построить в Нижнем Новгороде до 2009 года. На проектирование стадиона было выделено 15 млн рублей, однако на тот момент, как сообщали в региональном минспорта, проектные фирмы Нижнего Новгорода не готовы были взяться за выполнение этой работы. Тогда спорткомплекс хотели разместить в районе Анкудиновки.

О необходимости строительства биатлонного комплекса в 2004 году говорил еще прежний глава региона Геннадий Ходырев. Тогда губернатор сообщал, что Президент России одобрил его идею восстановить биатлонную трассу в Нижнем Новгороде.

СПРАВКА:
В 1977 году на Щелоковском хуторе был построен спорткомплекс "Биатлон", на котором уже в 1978 году прошли соревнования Спартакиады народов РСФСР. Интерес нижегородцев к биатлону возрос, когда в 1976 году нижегородский биатлонист Николай Круглов стал победителем Олимпийских игр в Инсбруке.

За несколько десятилетий у этого комплекса несколько раз менялись владельцы. До 1993 года он находился на балансе Горьковского телевизионного завода им. Ленина, затем был передан в оперативное управление училищу олимпийского резерва Нижегородской области, в 1996 году — Региональному управлению по борьбе с организованной преступностью, затем спорткомплекс был передан в федеральную собственность, он находился в оперативном управлении ГУ МВД РФ по ПФО, которое использовало в основном только стрельбище.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph