Нижегородское правительство ищет нового инвестора для строительства биатлонного комплекса Спорт

Фото: biathlonrus.com



Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в министерстве спорта Нижегородской области 17 января 2017 года, в настоящий момент идут работы по поиску бюджетного финансирования и инвесторов для реализации проекта. "Потенциальные инвесторы, ранее заинтересованные в проекте, в настоящий момент отложили принятие решения, по их словам, из-за изменения экономической ситуации в стране", - добавили в ведомстве.



Напомним ранее, облправительство



Тогда предполагалось, что строительство биатлонного комплекса будет организовано в два этапа. В рамках первого этапа планировалось строительство стадиона, в рамках второго (до конца 2018 года) – гостиничного комплекса и оздоровительного центра.



Также в минспорта сообщали, что стадион должен будет находиться в государственной собственности, а сопутствующая инфраструктура комплекса будет построена с привлечением средств инвесторов. Объем инвестиций в проект не назывался.











Инвестсовет







О необходимости строительства биатлонного комплекса



СПРАВКА:

В 1977 году на Щелоковском хуторе был построен спорткомплекс "Биатлон", на котором уже в 1978 году прошли соревнования Спартакиады народов РСФСР. Интерес нижегородцев к биатлону возрос, когда в 1976 году нижегородский биатлонист Николай Круглов стал победителем Олимпийских игр в Инсбруке.



За несколько десятилетий у этого комплекса несколько раз менялись владельцы. До 1993 года он находился на балансе Горьковского телевизионного завода им. Ленина, затем был передан в оперативное управление училищу олимпийского резерва Нижегородской области, в 1996 году — Региональному управлению по борьбе с организованной преступностью, затем спорткомплекс был передан в федеральную собственность, он находился в оперативном управлении ГУ МВД РФ по ПФО, которое использовало в основном только стрельбище. Нижегородское правительство ищет нового инвестора для строительства биатлонного комплекса.Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в министерстве спорта Нижегородской области 17 января 2017 года, в настоящий момент идут работы по поиску бюджетного финансирования и инвесторов для реализации проекта. "Потенциальные инвесторы, ранее заинтересованные в проекте, в настоящий момент отложили принятие решения, по их словам, из-за изменения экономической ситуации в стране", - добавили в ведомстве.Напомним ранее, облправительство планировало , что строительство первого этапа биатлонного комплекса "Моховые горы" будет завершено в 2016 году.Тогда предполагалось, что строительство биатлонного комплекса будет организовано в два этапа. В рамках первого этапа планировалось строительство стадиона, в рамках второго (до конца 2018 года) – гостиничного комплекса и оздоровительного центра.Также в минспорта сообщали, что стадион должен будет находиться в государственной собственности, а сопутствующая инфраструктура комплекса будет построена с привлечением средств инвесторов. Объем инвестиций в проект не назывался. Как сообщалось ранее , правительство Нижегородской области завершило проектирование биатлонного стадиона в городском округе Бор в феврале 2014 года. Также напомним , что в декабре 2013 года Валерий Шанцев и учредитель Группы "Онексим" Михаил Прохоров обсудили возможность строительства биатлонного стадиона. Михаил Прохоров тогда изъявил желание организовать строительство .Инвестсовет одобрил проект строительства биатлонного комплекса "Моховые горы" еще в июле 2009 года. При этом в 2007 году сообщалось, что спортивный комплекс для занятий биатлоном планируется построить в Нижнем Новгороде до 2009 года. На проектирование стадиона было выделено 15 млн рублей, однако на тот момент, как сообщали в региональном минспорта, проектные фирмы Нижнего Новгорода не готовы были взяться за выполнение этой работы. Тогда спорткомплекс хотели разместить в районе Анкудиновки.О необходимости строительства биатлонного комплекса в 2004 году говорил еще прежний глава региона Геннадий Ходырев. Тогда губернатор сообщал, что Президент России одобрил его идею восстановить биатлонную трассу в Нижнем Новгороде.СПРАВКА:В 1977 году на Щелоковском хуторе был построен спорткомплекс "Биатлон", на котором уже в 1978 году прошли соревнования Спартакиады народов РСФСР. Интерес нижегородцев к биатлону возрос, когда в 1976 году нижегородский биатлонист Николай Круглов стал победителем Олимпийских игр в Инсбруке.За несколько десятилетий у этого комплекса несколько раз менялись владельцы. До 1993 года он находился на балансе Горьковского телевизионного завода им. Ленина, затем был передан в оперативное управление училищу олимпийского резерва Нижегородской области, в 1996 году — Региональному управлению по борьбе с организованной преступностью, затем спорткомплекс был передан в федеральную собственность, он находился в оперативном управлении ГУ МВД РФ по ПФО, которое использовало в основном только стрельбище.

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