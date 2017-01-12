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Спорт

БК "НН" проиграл команде из Литвы со счетом 63:97 в Топ-16 Еврокубка 17 января

18 января 2017 10:12  [228] Спорт
(Фото: БК Нижний Новгород)

Фото: БК Нижний Новгород

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" проиграл команде из Литвы "Летувос Ритас" со счетом 63:97 (21:22, 15:24, 17:29, 10:22) в третьем раунде Топ-16 Еврокубка в домашнем матче 17 января 2017 года. Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба.

Отмечается, что после половины сыгранных матчей в Топ-16 Еврокубка на счету у БК "НН" одна победа и два поражения. Уже через неделю, 25 января, нижегородскую команду ожидает ответная встреча в Литве.

Во встрече группы G у победителей самым результативным на паркете был Дэвид Логан, набравший 30 очков. У хозяев отличился Петр Губанов с 13-ю очками.

"Знал, что нам непросто будет сыграть две игры за три дня, но это не оправдание. Сил у нас хватило только на десять минут. Многие игроки испытывают сейчас проблемы со здоровьем: у одного спина болит, а второго еще что-то, у третьего бронхит и так далее, но и это не оправдывает нашу сегодняшнюю игру", - сказал по итогам матча главный тренер БК "Нижний Новгород" Артурс Шталбергс.

"В первую очередь, я не доволен отсутствием защиты. Ничего из того, о чем договаривались перед матчем, мы не сумели выполнить на площадке. Понимаю, что устали, но мы делали акцент на том, что в этой игре будет важна концентрация. Ее не было", - добавил он.

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