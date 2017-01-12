Обвиняемый в грабеже подросток предстанет перед судом в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Обвиняемый в грабеже подросток предстанет перед судом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 18 января 2017 года.Согласно информации, уголовное дело возбуждено по обвинению 17-летнего юноши в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия).По версии следствия, вечером 24 октября 2016 на плохо освещенном участке на ул. Дружбы в Ленинском районе обвиняемый напал на 70-летнюю женщину и, применив насилие, вырвал из ее рук сумку, после чего скрылся. Позже сумка была найдена, однако из нее пропали ценные вещи: деньги и мобильный телефон (на общую сумму свыше 7 тысяч рублей).По "горячим следам" преступника задержать не удалось. Однако в ходе следствия личность нападавшего была установлена, его задержали и заключили под стражу. На допросе обвиняемый вину признал.Ранее он был судим за незаконный оборот наркотических средств (назначено условное наказание), не трудоустроен, нигде не обучался, наркозависимый.В настоящее время уголовное дело направлено в суд.