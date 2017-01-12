Пожилой мужчина погиб из-за неисправности печи и дымохода в Нижегородской области 17 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пожилой мужчина погиб из-за неисправности печи и дымохода в Нижегородской области 17 января. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.Сообщение о возгорании в жилом доме в с. Обухово г.о. г. Первомайск поступило в 18:48. При разборе конструкций на месте пожара было обнаружено тело мужчины - 81-летнего пенсионера. Сгорела кровля, внутренняя отделка дом и надворные постройки на общей площади 90 кв.м."На тяжесть развития пожара и его последствия повлияло позднее обнаружение и сообщение о возгорании. Предположительная причина возгорания - нарушения при устройстве и неисправности отопительной печи и дымохода", - говорится в сообщении.