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Происшествия

Пожилой мужчина погиб из-за неисправности печи и дымохода в Нижегородской области 17 января

18 января 2017 11:02  [173] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пожилой мужчина погиб из-за неисправности печи и дымохода в Нижегородской области 17 января. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании в жилом доме в с. Обухово г.о. г. Первомайск поступило в 18:48. При разборе конструкций на месте пожара было обнаружено тело мужчины - 81-летнего пенсионера. Сгорела кровля, внутренняя отделка дом и надворные постройки на общей площади 90 кв.м.

"На тяжесть развития пожара и его последствия повлияло позднее обнаружение и сообщение о возгорании. Предположительная причина возгорания - нарушения при устройстве и неисправности отопительной печи и дымохода", - говорится в сообщении.

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