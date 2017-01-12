Двое безработных нижегородцев госпитализированы из-за неосторожного курения и начавшихся затем пожаров 17 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двое безработных нижегородцев госпитализированы из-за неосторожного курения и начавшихся затем пожаров 17 января. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.Так, в 07:40 поступило сообщение пожаре в жилом доме по ул. Заречной в п. Ковернино. К моменту прибытия первых пожарных расчётов наблюдалось открытое горение. Силами пожарных был спасен безработный мужчина 1955 года рождения. С подозрением на отравление продуктами горения неосторожный курильщик был госпитализирован в местную ЦРБ. В результате пожара сгорела кровля и внутренняя отделка дома на общей площади 48 кв. м.А в 15:16 поступил сигнал о пожаре в подвале дома по ул. Ситнова в г.о. г. Дзержинск. Там из-за неосторожного обращения с огнём при курении пострадал безработный мужчина 1985 года рождения. С ожогами голени его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. В результате возгорания в подвале обгорела изоляция труб на площади 3 кв. м.