Ростелеком
Последние новости рубрики Происшествия
18 января 2017 18:16  [125] Ранее судимый нижегородец приговорен к 3,5 годам колонии за изнасилование
18 января 2017 15:30  [144] Семейная пара предстанет перед судом в Нижегородской области по обвинению в хищении оград с могил
18 января 2017 14:27  [418] Рабочая группа квалификационной коллегии судей обсудит ситуацию вокруг нижегородского судьи Романа Ярцева 27 января
18 января 2017 13:32  [247] Убивший жену якобы по ее просьбе пенсионер приговорен к 9,5 годам в Нижегородской области
18 января 2017 13:15  [614] Эксперты назвали причинами проседания дома в Дзержинске возможные нарушения при строительстве
18 января 2017 13:03  [247] Жительница Нижегородской области приговорена к трем годам поселения за смертельное ДТП в нетрезвом виде
18 января 2017 12:11  [171] Ранее судимый нижегородец получил почти пять лет колонии за поджог автомобиля жены
18 января 2017 11:50  [345] Суд в Нижнем Новгороде арестовал обвиняемого в превышении должностных полномочий полицейского
18 января 2017 11:44  [178] Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании женщины под угрозой убийства
18 января 2017 11:31  [175] Пенсионер в Городце Нижегородской области подозревается в убийстве соседа
Происшествия

Двое безработных нижегородцев госпитализированы из-за неосторожного курения и начавшихся затем пожаров 17 января

18 января 2017 11:15  [171] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двое безработных нижегородцев госпитализированы из-за неосторожного курения и начавшихся затем пожаров 17 января. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Так, в 07:40 поступило сообщение пожаре в жилом доме по ул. Заречной в п. Ковернино. К моменту прибытия первых пожарных расчётов наблюдалось открытое горение. Силами пожарных был спасен безработный мужчина 1955 года рождения. С подозрением на отравление продуктами горения неосторожный курильщик был госпитализирован в местную ЦРБ. В результате пожара сгорела кровля и внутренняя отделка дома на общей площади 48 кв. м.

А в 15:16 поступил сигнал о пожаре в подвале дома по ул. Ситнова в г.о. г. Дзержинск. Там из-за неосторожного обращения с огнём при курении пострадал безработный мужчина 1985 года рождения. С ожогами голени его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. В результате возгорания в подвале обгорела изоляция труб на площади 3 кв. м.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph