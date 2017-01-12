Комитет по имуществу ЗС НО планирует промониторить практику наделения инвестпроектов статусом приоритетных Экономика

Законодательное собрание Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Комитет по имущественным и земельным отношениям Законодательного собрания Нижегородской области планирует провести мониторинг практику наделения инвестпроектов статусом приоритетных. Об этом председатель комитета Андрей Тарасов сообщил журналистам после заседания комитета 18 января 2017 года.



По его словам, в ближайшее время комитет займется рассмотрением этого вопроса. "Что такое приоритетный проект? Почему в их число порой попадают аптека, комбинат бытовых услуг? Ведь когда проект признается приоритетным, земельный участок выделяется инвестору без торгов. Хотелось бы разобраться в этой ситуации и понять, насколько это справедливо, законно и какая система в дальнейшем будет действовать на уровне правительства для того, чтобы внести изменения в соответствующее законодательство и четко определить, что может быть приоритетным проектом. Для нас это серьезно и актуально, потому что выделение земельных участков без аукциона – это выпадающие доходы областного бюджета. Правильно ли это? У меня есть сомнения", - заключил Тарасов.



Комитет по имущественным и земельным отношениям Законодательного собрания Нижегородской области планирует провести мониторинг практику наделения инвестпроектов статусом приоритетных. Об этом председатель комитета Андрей Тарасов сообщил журналистам после заседания комитета 18 января 2017 года.По его словам, в ближайшее время комитет займется рассмотрением этого вопроса. "Что такое приоритетный проект? Почему в их число порой попадают аптека, комбинат бытовых услуг? Ведь когда проект признается приоритетным, земельный участок выделяется инвестору без торгов. Хотелось бы разобраться в этой ситуации и понять, насколько это справедливо, законно и какая система в дальнейшем будет действовать на уровне правительства для того, чтобы внести изменения в соответствующее законодательство и четко определить, что может быть приоритетным проектом. Для нас это серьезно и актуально, потому что выделение земельных участков без аукциона – это выпадающие доходы областного бюджета. Правильно ли это? У меня есть сомнения", - заключил Тарасов. Напомним , в конце декабря 2016 года инвестсовет региона признал приоритетным проект строительства завода "Линде Газ Рус" в Дзержинске.

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