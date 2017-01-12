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Происшествия

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании женщины под угрозой убийства

18 января 2017 11:44  [178] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании женщины под угрозой убийства. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 18 января 2017 года.

Согласно информации, 25-летний житель Ковернинского района Нижегородской области обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством).

По версии следствия, вечером 29 июля 2016 года нетрезвый обвиняемый избил 39-летнюю женщину и, нанеся ей несколько ударов ножом, изнасиловал. Все произошло в дер. Шуклино Богородского района на участке, где он выполнял строительные работы. На крики женщины прибежали двое мужчин, в том числе ее сожитель, они вызвали правоохранителей.

Мужчина был арестован, вину он не признал, ранее к уголовной ответственности не привлекался. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

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