Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании женщины под угрозой убийства Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Согласно информации, 25-летний житель Ковернинского района Нижегородской области обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством).



По версии следствия, вечером 29 июля 2016 года нетрезвый обвиняемый



Мужчина был арестован, вину он не признал, ранее к уголовной ответственности не привлекался. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании женщины под угрозой убийства. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 18 января 2017 года.Согласно информации, 25-летний житель Ковернинского района Нижегородской области обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством).По версии следствия, вечером 29 июля 2016 года нетрезвый обвиняемый избил 39-летнюю женщину и, нанеся ей несколько ударов ножом, изнасиловал. Все произошло в дер. Шуклино Богородского района на участке, где он выполнял строительные работы. На крики женщины прибежали двое мужчин, в том числе ее сожитель, они вызвали правоохранителей.Мужчина был арестован, вину он не признал, ранее к уголовной ответственности не привлекался. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

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