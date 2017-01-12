Суд в Нижнем Новгороде арестовал обвиняемого в превышении должностных полномочий полицейского Происшествия

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Суд в Нижнем Новгороде вынес решение об аресте обвиняемого в превышении должностных полномочий полицейского. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 18 января 2017 года.Как следует из материалов дела, в 18:00 12 февраля 2011 года в спецприемник для лиц, арестованных в административном порядке, при ГУВД по Нижегородской области, были доставлены граждане Республики Узбекистан, которых задержали за нарушение режима пребывания в РФ.По версии следствия, обвиняемый умышленно внес в протокол об административном задержании и протокол личного досмотра граждан заведомо ложные сведения, а именно сведения об их освобождении 14 февраля, однако из корыстной заинтересованности незаконно держал их в приемнике до 18 февраля. "Это повлекло существенное нарушение прав задержанных на свободу и свободный выезд за пределы РФ", - говорится в сообщении.Канавинский районный суд постановил арестовать обвиняемого в преступлении, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ, до 15 февраля 2017 года.