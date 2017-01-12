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Происшествия

Ранее судимый нижегородец получил почти пять лет колонии за поджог автомобиля жены

18 января 2017 12:11  [156] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ранее судимый нижегородец получил почти пять лет колонии за поджог автомобиля жены. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 18 января 2017 года.

Судом установлено, что в августе 2016 года мужчина, возвращаясь из ночного клуба, облил автомобиль супруги бензином и поджег его. Причиной послужил длительный конфликт с женой. В результате женщине был причинен ущерб на 457 тысяч рублей.

Свою вину он признал в полном объеме. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел добровольное возмещение ущерба, раскаяние в содеянном и состояние здоровья. Однако ранее он уже был осужден к условному наказанию.

Приговором суда мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества) и приговорен, путем частичного сложения наказаний, к четырем годам и восьми месяцам колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда, приговор в законную силу не вступил.

Как сообщалось ранее, 29 августа 2016 года в полицию в Приокском районе обратилась нижегородка, сообщившая о поджоге своей иномарки, припаркованной у дома по улице Вологдина. Подозреваемым в совершении преступления оказался 31-летний ранее судимый супруг потерпевшей.

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