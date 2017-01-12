Нижегородская администрация планирует провести повторный аукцион на право аренды участка под автостанцию на ул.Акимова Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Согласно информации на сайте горадминистрации, 17 января 2017 года подписано постановление о проведении открытого аукциона на право аренды земельного участка площадью 42 тысячи 155 кв. м., расположенного на ул. Сергея Акимова напротив домов №№ 42,43,48,55,56, сроком на 5,5 лет с разрешенным использованием: транспорт.



Аукцион должен пройти 3 марта. Начальная цена (годовая плата за аренду) осталась прежней – 13,988 млн рублей.







Также напомним, что Волго-Вятская пригородная пассажирская компания готова выступить инвестором строительства ТПУ (транспортно-пересадочный узел) "Канавинский" на Московском шоссе в районе Сормовского поворота.



Администрация Нижнего Новгорода планирует провести повторный аукцион на право аренды участка под автостанцию на ул.Акимова.Согласно информации на сайте горадминистрации, 17 января 2017 года подписано постановление о проведении открытого аукциона на право аренды земельного участка площадью 42 тысячи 155 кв. м., расположенного на ул. Сергея Акимова напротив домов №№ 42,43,48,55,56, сроком на 5,5 лет с разрешенным использованием: транспорт.Аукцион должен пройти 3 марта. Начальная цена (годовая плата за аренду) осталась прежней – 13,988 млн рублей. Напомним , ранее задаток для участия в аукционе в два раза превышал арендную плату - 27,976 млн рублей. Аукцион был назначен на 23 декабря, однако он не состоялся из-за отсутствия заявок Также напомним, что Волго-Вятская пригородная пассажирская компания готова выступить инвестором строительства ТПУ (транспортно-пересадочный узел) "Канавинский" на Московском шоссе в районе Сормовского поворота. Ранее сообщалось , что администрация Нижнего Новгорода планирует найти инвестора для строительства автостанции на ул. Акимова до конца 2016 года. Тогда отмечалось, что на торги готовится земельный участок, "к которому есть интерес у нижегородского бизнеса".

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