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Общество

Нижегородская администрация планирует провести повторный аукцион на право аренды участка под автостанцию на ул.Акимова

18 января 2017 12:31  [186] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода планирует провести повторный аукцион на право аренды участка под автостанцию на ул.Акимова.

Согласно информации на сайте горадминистрации, 17 января 2017 года подписано постановление о проведении открытого аукциона на право аренды земельного участка площадью 42 тысячи 155 кв. м., расположенного на ул. Сергея Акимова напротив домов №№ 42,43,48,55,56, сроком на 5,5 лет с разрешенным использованием: транспорт.

Аукцион должен пройти 3 марта. Начальная цена (годовая плата за аренду) осталась прежней – 13,988 млн рублей.

Напомним, ранее задаток для участия в аукционе в два раза превышал арендную плату - 27,976 млн рублей. Аукцион был назначен на 23 декабря, однако он не состоялся из-за отсутствия заявок.

Также напомним, что Волго-Вятская пригородная пассажирская компания готова выступить инвестором строительства ТПУ (транспортно-пересадочный узел) "Канавинский" на Московском шоссе в районе Сормовского поворота.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода планирует найти инвестора для строительства автостанции на ул. Акимова до конца 2016 года. Тогда отмечалось, что на торги готовится земельный участок, "к которому есть интерес у нижегородского бизнеса".

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