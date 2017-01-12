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Происшествия

Жительница Нижегородской области приговорена к трем годам поселения за смертельное ДТП в нетрезвом виде

18 января 2017 13:03  [247] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жительница Дзержинска Нижегородской области приговорена к трем годам поселения за смертельное ДТП в нетрезвом виде. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 18 января 2017 года.

Согласно информации, подсудимая, находившаяся в нетрезвом виде, 11 сентября 2016 года двигалась на автомобиле по проезжей части со скоростью около 80 км/ч при максимально допустимой 60 км/ч. Около 17:20 на ул. Гайдара она выехала на газон и тротуар, а затем врезалась в столб. В результате ДТП подсудимая получила телесные повреждения, а ее пассажирка погибла.

Приговором Дзержинского городского суда женщина признана виновной по ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорена к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, ДТП произошло на автомобиле ВАЗ-211440 под управлением женщины водителя с двухмесячным стажем.

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Теги:
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