Жительница Нижегородской области приговорена к трем годам поселения за смертельное ДТП в нетрезвом виде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Согласно информации, подсудимая, находившаяся в нетрезвом виде, 11 сентября 2016 года двигалась на автомобиле по проезжей части со скоростью около 80 км/ч при максимально допустимой 60 км/ч. Около 17:20 на ул. Гайдара она выехала на газон и тротуар, а затем врезалась в столб. В результате ДТП подсудимая получила телесные повреждения, а ее пассажирка погибла.



Приговором Дзержинского городского суда женщина признана виновной по ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорена к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.



Напомним, Жительница Дзержинска Нижегородской области приговорена к трем годам поселения за смертельное ДТП в нетрезвом виде. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 18 января 2017 года.Согласно информации, подсудимая, находившаяся в нетрезвом виде, 11 сентября 2016 года двигалась на автомобиле по проезжей части со скоростью около 80 км/ч при максимально допустимой 60 км/ч. Около 17:20 на ул. Гайдара она выехала на газон и тротуар, а затем врезалась в столб. В результате ДТП подсудимая получила телесные повреждения, а ее пассажирка погибла.Приговором Дзержинского городского суда женщина признана виновной по ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорена к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.Напомним, ДТП произошло на автомобиле ВАЗ-211440 под управлением женщины водителя с двухмесячным стажем.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+