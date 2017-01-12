Эксперты назвали причинами проседания дома в Дзержинске возможные нарушения при строительстве Происшествия

Дом №6 а по ул. Буденного Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области



Согласно информации, окончательное заключение о пригодности для ремонта дома №6 "а" по ул. Буденного в Дзержинске будет выдано экспертными организациями в течение 30 дней.



17 января, в администрации состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС).



Эксперты выступили с докладом о предварительных итогах осмотра дома. По предварительным данным, причинами возникновения ЧС названы карстово-суффозионные процессы и возможные нарушения при проектировании и строительстве данного дома в 1976 году. Предполагается, что строители не учли степень карстовой опасности района и не приняли достаточные меры защиты.



На данный момент экспертами признано наличие в доме признаков аварийности. Его эксплуатация до устранения данных признаков запрещена. Решением КЧС сроком на неделю запрещен допуск в данный дом всех лиц, кроме представителей экспертных организаций и специалистов, наблюдающих за целостностью выставленных маяков (их более 200 штук).



Если дальнейших процессов разрушения зафиксировано не будет, то 24 января может быть принято решение о предоставлении жильцам возможности вывоза вещей из своих квартир. Администрация изыскивает площади для этих целей.







Напомним также, что горадминистрация



По факту деформации фундамента жилого дома проводится Эксперты назвали причинами проседания дома в Дзержинске возможные нарушения при строительстве. Об этом сообщает пресс-служба администраци Дзержинска Нижегородской области 18 января 2017 года.Согласно информации, окончательное заключение о пригодности для ремонта дома №6 "а" по ул. Буденного в Дзержинске будет выдано экспертными организациями в течение 30 дней.17 января, в администрации состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС).Эксперты выступили с докладом о предварительных итогах осмотра дома. По предварительным данным, причинами возникновения ЧС названы карстово-суффозионные процессы и возможные нарушения при проектировании и строительстве данного дома в 1976 году. Предполагается, что строители не учли степень карстовой опасности района и не приняли достаточные меры защиты.На данный момент экспертами признано наличие в доме признаков аварийности. Его эксплуатация до устранения данных признаков запрещена. Решением КЧС сроком на неделю запрещен допуск в данный дом всех лиц, кроме представителей экспертных организаций и специалистов, наблюдающих за целостностью выставленных маяков (их более 200 штук).Если дальнейших процессов разрушения зафиксировано не будет, то 24 января может быть принято решение о предоставлении жильцам возможности вывоза вещей из своих квартир. Администрация изыскивает площади для этих целей. Согласно уточненным данным , в доме проживал 151 человек. Жители пострадавшего дома были оперативно размещены в ближайшей школе . 38 человек, в том числе четыре ребенка, размещены в детском оздоровительном лагере "Город спорта" в п. Желнино. Остальные разместились у родственников и знакомых. Администрация города готова организовать временное размещение для жителей пострадавшего дома, в настоящее время проживающих у родных и знакомых, в случае, если возникнет такая необходимость. Под временное размещение готовятся помещения бывшей гостиницы ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова" на ул. Ульянова (11 комнат, 22 спальных места).Напомним также, что горадминистрация намерена обратиться за помощью к региональной власти в случае признания дома аварийным, так как самостоятельно расселить целый дом не сможет.По факту деформации фундамента жилого дома проводится доследственная проверка

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