Убивший жену якобы по ее просьбе пенсионер приговорен к 9,5 годам в Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Следствием и судом установлено, что утром 26 февраля 2016 года в доме р.п. Выездное Арзамасского района 78-летний мужчина в ходе семейной ссоры выстрелил в шею своей 83-летней супруге из охотничьего ружья марки ИЖ. От полученных телесных повреждений женщина



В ходе предварительного расследования обвиняемый заявил, что его супруга, имевшая хронические заболевания, якобы сама попросила его об "эвтаназии".



Отмечается, что пенсионер ранее судим не был, разрешение на хранение оружия у него есть. Приговором суда мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и приговорен к 9,5 годам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу. Убивший жену якобы по ее просьбе пенсионер приговорен к 9,5 годам в Нижегородской области. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 18 января 2017 года.Следствием и судом установлено, что утром 26 февраля 2016 года в доме р.п. Выездное Арзамасского района 78-летний мужчина в ходе семейной ссоры выстрелил в шею своей 83-летней супруге из охотничьего ружья марки ИЖ. От полученных телесных повреждений женщина умерла В ходе предварительного расследования обвиняемый заявил, что его супруга, имевшая хронические заболевания, якобы сама попросила его об "эвтаназии".Отмечается, что пенсионер ранее судим не был, разрешение на хранение оружия у него есть. Приговором суда мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и приговорен к 9,5 годам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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