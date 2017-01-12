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Происшествия

Убивший жену якобы по ее просьбе пенсионер приговорен к 9,5 годам в Нижегородской области

18 января 2017 13:32  [247] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Убивший жену якобы по ее просьбе пенсионер приговорен к 9,5 годам в Нижегородской области. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 18 января 2017 года.

Следствием и судом установлено, что утром 26 февраля 2016 года в доме р.п. Выездное Арзамасского района 78-летний мужчина в ходе семейной ссоры выстрелил в шею своей 83-летней супруге из охотничьего ружья марки ИЖ. От полученных телесных повреждений женщина умерла.

В ходе предварительного расследования обвиняемый заявил, что его супруга, имевшая хронические заболевания, якобы сама попросила его об "эвтаназии".

Отмечается, что пенсионер ранее судим не был, разрешение на хранение оружия у него есть. Приговором суда мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и приговорен к 9,5 годам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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