Комитет по экономике ЗС НО одобрил законопроект о специальных инвестконтрактах Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Комитет по экономике и промышленности Законодательного собрания Нижегородской области (ЗС НО) одобрил законопроект о специальных инвестконтрактах. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании комитета, 18 января 2017 года.



Как отметил председатель комитета Олег Лавричев, механизм заключения таких специнвестконтрактов был определен на федеральном уровне еще в 2015 году.



В ходе заседания комитета первый замминистра промышленности, торговли и предпринимательства области Максим Черкасов сообщил, что несколько компаний уже предварительно обратились в правительство с тем, чтобы обсудить возможности заключить специнвестконтракт. Это, в частности, "Транснефть", а также компания "Либхерр", которая, по информации замминистра, готова разместить в регионе еще одно производство в рамках специального инвестконтракта. "Также мы предлагали провести по спецконтракту и организацию производства самолетов Ил-114 на заводе "Сокол", - отметил Черкасов.



Законопроект "О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области в части предоставления налоговых льгот" был рекомендован к принятию региональным парламентом в двух чтениях.



Комитет по экономике и промышленности Законодательного собрания Нижегородской области (ЗС НО) одобрил законопроект о специальных инвестконтрактах. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании комитета, 18 января 2017 года.Как отметил председатель комитета Олег Лавричев, механизм заключения таких специнвестконтрактов был определен на федеральном уровне еще в 2015 году. Напомним , специальный инвестиционный контракт – это одна из мер господдержки в рамках новой региональной госпрограммы развития промышленности. В рамках такого документа предполагается предоставление льгот. Так, инвесторы будут освобождаться от налогов на имущество и на прибыль (при доле выручки от проекта в общей доле выручки более 90%), а также – при принятии соответствующего решения на муниципальном уровне – от земельного налога. Требованиями для заключения такого контракта является капитализация более 750 млн рублей, создание не менее 30 рабочих мест с зарплатой, не ниже средней по области.В ходе заседания комитета первый замминистра промышленности, торговли и предпринимательства области Максим Черкасов сообщил, что несколько компаний уже предварительно обратились в правительство с тем, чтобы обсудить возможности заключить специнвестконтракт. Это, в частности, "Транснефть", а также компания "Либхерр", которая, по информации замминистра, готова разместить в регионе еще одно производство в рамках специального инвестконтракта. "Также мы предлагали провести по спецконтракту и организацию производства самолетов Ил-114 на заводе "Сокол", - отметил Черкасов.Законопроект "О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области в части предоставления налоговых льгот" был рекомендован к принятию региональным парламентом в двух чтениях. Напомним , в ноябре 2016 года стало известно, что нижегородский минпром планирует создать Фонд развития промышленности в 2017 году.

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