Абоненты "Ростелекома" вырастили 133 тысячи цифровых ёлок в рамках акции "Моя елка" Общество





Согласно информации, "Ростелеком" определил победителей онлайн-игры в четырех конкурсных номинациях, которая проводилась с 7 декабря 2016 года по 8 января 2017 года. Всего игроками было посажено 133 303 цифровых ёлки, а также приобретено или собрано на онлайн-ярмарках 2,4 млн игрушек и магических эффектов.



"В номинации "Самая высокая ёлка" первое место завоевал Андрей из Республики Марий Эл, который вырастил самую высокую ёлку – 10 см 280 мм. Победителем в номинации "Самая нарядная ёлка" стал Гаврила из Республики Саха (Якутия). 1 055 игроков добавили в избранное цифровую ёлку "Маленькая, добавь в ♡" Сары (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра), что обеспечило ей победу в номинации "Самая популярная ёлка". Самые активные игроки собирали игрушки на онлайн-ярмарках, объезжая их на личном автомобиле. Именно так обеспечил себе победу в номинации "Самый находчивый игрок" Денис из Челябинской области, который собрал 1 645 игрушек и подарков для своей "Особой изумрудной елочки", - говорится в сообщении.



Ценные призы (планшеты, смартфоны, фитнес-браслеты, а также SIM-карты с выгодными тарифами на услуги мобильной связи "Ростелекома") будут вручены победителям до конца февраля 2017 года.



Итоги онлайн-игры "Моя елка" опубликованы на Абоненты "Ростелекома" вырастили 133 тысячи цифровых ёлок в рамках акции "Моя елка". Об этом сообщает пресс-служба компании 18 января 2017 года.Согласно информации, "Ростелеком" определил победителей онлайн-игры в четырех конкурсных номинациях, которая проводилась с 7 декабря 2016 года по 8 января 2017 года. Всего игроками было посажено 133 303 цифровых ёлки, а также приобретено или собрано на онлайн-ярмарках 2,4 млн игрушек и магических эффектов."В номинации "Самая высокая ёлка" первое место завоевал Андрей из Республики Марий Эл, который вырастил самую высокую ёлку – 10 см 280 мм. Победителем в номинации "Самая нарядная ёлка" стал Гаврила из Республики Саха (Якутия). 1 055 игроков добавили в избранное цифровую ёлку "Маленькая, добавь в ♡" Сары (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра), что обеспечило ей победу в номинации "Самая популярная ёлка". Самые активные игроки собирали игрушки на онлайн-ярмарках, объезжая их на личном автомобиле. Именно так обеспечил себе победу в номинации "Самый находчивый игрок" Денис из Челябинской области, который собрал 1 645 игрушек и подарков для своей "Особой изумрудной елочки", - говорится в сообщении.Ценные призы (планшеты, смартфоны, фитнес-браслеты, а также SIM-карты с выгодными тарифами на услуги мобильной связи "Ростелекома") будут вручены победителям до конца февраля 2017 года.Итоги онлайн-игры "Моя елка" опубликованы на сайте . Ход игры и активности игроков можно проследить по хэштегам #мояелка и #ростелеком.

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