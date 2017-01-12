Рабочая группа квалификационной коллегии судей обсудит ситуацию вокруг нижегородского судьи Романа Ярцева 27 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Согласно информации, в состав коллегии приглашены представители общественности. Заседание рабочей группы будет открытым для прессы.



Квалификационная коллегия судей области сообщает, что члены рабочей группы изучат достоверность сведений, изложенных в СМИ и в частности телепрограмме "Кстати" по ситуации в деревне Кузьминка Кстовского района области.



"Проверка была инициирована ККС после выхода в телевизионный эфир репортажа о якобы имеющихся противоправных действиях со стороны федерального судьи", - говорится в сообщении.



О времени начала работы будет сообщено дополнительно.







Напомним также, что он был



Ранее в ряде нижегородских СМИ появилась информация о том, что судья при конфликтных ситуациях с соседями в коттеджном поселке якобы стреляет в воздух из травматического пистолета. По факту опубликованных в СМИ материалов была создана комиссия квалификационной коллегии судей Нижегородской области, которая будет давать оценку достоверности изложенных сведений, в том числе и угроз в адрес федерального судьи.



СПРАВКА:

Ярцев Роман Валерьевич родился в 1971 году. Трудовую деятельность начал после прохождения службы в рядах Российской Армии и окончания Саратовской государственной академии права. С 1995 года по 1996 год - старший юрист ООО Юридической конторы "Ваше право". С 1996 года по 2004 год – стажер, адвокат Саратовской специализированной коллегии адвокатов.



Указом Президента Российской Федерации от 25 августа 2007 года №1097 назначен судьей Нижегородского областного суда. Решением Квалификационной коллегии судей Нижегородской области от 21 февраля 2013 года присвоен второй квалификационный класс судьи. Приказом председателя Нижегородского областного суда от 10 января 2013 года утвержден председателем судебного состава.



Имеет ученую степень кандидата юридических наук. Является членом экзаменационной комиссии Нижегородской области по приему квалификационного экзамена на должность судьи.



Одновременно с исполнением своих служебных обязанностей Ярцев занимается научно-преподавательской деятельностью в ННГУ имени Лобачевского" (кафедра уголовного процесса и криминалистики) и в Приволжском филиале ФГБОУ ВПО "Российская академия правосудия" (кафедра уголовно-правовых дисциплин).



За большой личный вклад в совершенствование правосудия в Российской Федерации, заслуги в защите прав и законных интересов граждан, добросовестный труд в отмечен благодарностью Совета судей РФ. Рабочая группа квалификационной коллегии судей (ККС) обсудит ситуацию вокруг нижегородского судьи Романа Ярцева 27 января 2017 года. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона.Согласно информации, в состав коллегии приглашены представители общественности. Заседание рабочей группы будет открытым для прессы.Квалификационная коллегия судей области сообщает, что члены рабочей группы изучат достоверность сведений, изложенных в СМИ и в частности телепрограмме "Кстати" по ситуации в деревне Кузьминка Кстовского района области."Проверка была инициирована ККС после выхода в телевизионный эфир репортажа о якобы имеющихся противоправных действиях со стороны федерального судьи", - говорится в сообщении.О времени начала работы будет сообщено дополнительно. Напомним , Ярцев 17 января 2017 года сообщил о подготовке исков в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации.Напомним также, что он был взят под госзащиту в связи с появлением угроз в соцсетях.Ранее в ряде нижегородских СМИ появилась информация о том, что судья при конфликтных ситуациях с соседями в коттеджном поселке якобы стреляет в воздух из травматического пистолета. По факту опубликованных в СМИ материалов была создана комиссия квалификационной коллегии судей Нижегородской области, которая будет давать оценку достоверности изложенных сведений, в том числе и угроз в адрес федерального судьи.СПРАВКА:Ярцев Роман Валерьевич родился в 1971 году. Трудовую деятельность начал после прохождения службы в рядах Российской Армии и окончания Саратовской государственной академии права. С 1995 года по 1996 год - старший юрист ООО Юридической конторы "Ваше право". С 1996 года по 2004 год – стажер, адвокат Саратовской специализированной коллегии адвокатов.Указом Президента Российской Федерации от 25 августа 2007 года №1097 назначен судьей Нижегородского областного суда. Решением Квалификационной коллегии судей Нижегородской области от 21 февраля 2013 года присвоен второй квалификационный класс судьи. Приказом председателя Нижегородского областного суда от 10 января 2013 года утвержден председателем судебного состава.Имеет ученую степень кандидата юридических наук. Является членом экзаменационной комиссии Нижегородской области по приему квалификационного экзамена на должность судьи.Одновременно с исполнением своих служебных обязанностей Ярцев занимается научно-преподавательской деятельностью в ННГУ имени Лобачевского" (кафедра уголовного процесса и криминалистики) и в Приволжском филиале ФГБОУ ВПО "Российская академия правосудия" (кафедра уголовно-правовых дисциплин).За большой личный вклад в совершенствование правосудия в Российской Федерации, заслуги в защите прав и законных интересов граждан, добросовестный труд в отмечен благодарностью Совета судей РФ.

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