Ирина Переслегина возглавила нижегородский минздрав. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил пресс-секретарь главы региона Роман Скудняков 18 января 2017 года.
По его словам, губернатор Валерий Шанцев подписал распоряжение о назначении Ирины Переслегиной министром здравоохранения области 18 января 2017 года. Ранее она была заместителем министра, а после того, как Геннадий Кузнецов покинул должность
руководителя ведомства, - исполняющей обязанности министра.
Напомним, Геннадий Кузнецов был назначен
министром в октябре 2014 года, до этого был главврачом Починковской ЦРБ. На посту министра Кузнецов сменил Александра Карцевского
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СПРАВКА:
Ирина Александровна Переслегина родилась в городе Горьком, имеет два высших образования: закончила Горьковский медицинский институт и Нижегородскую правовую академию.
Всю профессиональную деятельность посвятила работе в сфере здравоохранения: в разные годы занимала должности ассистента кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Горьковского медицинского института, старшего научного сотрудника Горьковского научно-исследовательского педиатрического института, заведующей лабораторно-диагностического отдела Нижегородского научно-исследовательского института детской гастроэнтерологии, директора департамента здравоохранения администрации Нижнего Новгорода.
С 2005 года - первый заместитель министра (директора департамента) министерства здравоохранения (департамента здравоохранения) Нижегородской области.
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