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Политика

Ирина Переслегина возглавила нижегородский минздрав

18 января 2017 15:18  [710] Политика
Ирина Переслегина (Фото: НижГМА)

Ирина Переслегина

Фото: НижГМА

Ирина Переслегина возглавила нижегородский минздрав. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил пресс-секретарь главы региона Роман Скудняков 18 января 2017 года.

По его словам, губернатор Валерий Шанцев подписал распоряжение о назначении Ирины Переслегиной министром здравоохранения области 18 января 2017 года. Ранее она была заместителем министра, а после того, как Геннадий Кузнецов покинул должность руководителя ведомства, - исполняющей обязанности министра.

Напомним, Геннадий Кузнецов был назначен министром в октябре 2014 года, до этого был главврачом Починковской ЦРБ. На посту министра Кузнецов сменил Александра Карцевского.

СПРАВКА:
Ирина Александровна Переслегина родилась в городе Горьком, имеет два высших образования: закончила Горьковский медицинский институт и Нижегородскую правовую академию.

Всю профессиональную деятельность посвятила работе в сфере здравоохранения: в разные годы занимала должности ассистента кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Горьковского медицинского института, старшего научного сотрудника Горьковского научно-исследовательского педиатрического института, заведующей лабораторно-диагностического отдела Нижегородского научно-исследовательского института детской гастроэнтерологии, директора департамента здравоохранения администрации Нижнего Новгорода.

С 2005 года - первый заместитель министра (директора департамента) министерства здравоохранения (департамента здравоохранения) Нижегородской области.

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