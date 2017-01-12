Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
18 января 2017 18:45  [125] Комитет по ЖКХ ЗС НО одобрил законопроект об обеспечении доступа инвалидов к торговым объектам
18 января 2017 18:25  [178] Территория Копосовской низины относится к постоянно подтопленной и непригодна для строительства жилья", - Валерий Агафонов
18 января 2017 17:31  [163] Карантин по бешенству установлен в Сергачском районе Нижегородской области
18 января 2017 17:16  [156] МЧС отмечает недостаток источников пожаротушения в Дзержинске и Володарском районе Нижегородской области
18 января 2017 16:44  [506] Нижегородские дружинники и работники противопожарной службы будут получать новые соцвыплаты в 2017 году
18 января 2017 16:27  [135] Абоненты Tele2 в Нижнем Новгороде проговорили 14,5 тысяч часов в новогодние праздники
18 января 2017 16:10  [284] Суд признал незаконным бездействие нижегородской администрации в связи с отсутствием мест для приема снега
18 января 2017 15:52  [168] Невывоз мусора в праздники спровоцировал стихийную свалку рядом с пл. Советской, - анонс газеты "Нижегородский рабочий"
18 января 2017 15:24  [183] Комитет по соцвопросам ЗС НО одобрил повышение выплат на питание детей из малоимущих семей с 450 до 731 рубля
18 января 2017 15:12  [143] Комитет по экономике ЗС НО отложил вопрос о льготах на проезд для студентов частных вузов
Общество

Комитет по экономике ЗС НО отложил вопрос о льготах на проезд для студентов частных вузов

18 января 2017 15:12  [143] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Комитет по экономике и промышленности Законодательного собрания Нижегородской области отложил вопрос о льготах на проезд для студентов частных профессиональных образовательных организаций. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета, 18 января 2017 года.

В ходе комитета депутаты рассмотрели вопрос целесообразности разработки соответствующего законопроекта. Как отметил председатель комитета Олег Лавричев, в настоящее время, согласно законодательству, правами льготного проезда в общественном транспорте обладают только студенты государственных учреждений высшего и среднего образования. "Студенты же частных организаций такого права не имеют, хотя и в государственных учреждениях тоже есть платные направления. Это кажется не совсем логичным, в связи с чем появились обращения граждан на эту тему", - отметил Лавричев.

Министр образования региона Сергей Наумов отметил, что в бюджете на 2017 год не заложено средств на данные цели. Представитель областного минфина добавила, что все новые меры соцподдержки регион должен согласовывать с Минфином РФ. "Я не думаю, что это настолько вынужденная мера, что они нам ее одобрят", - сказала представитель министерства.

По итогам обсуждения члены комитета приняли решение отложить рассмотрение этого вопроса, проработать вопрос с областным правительством и обсудить возможность нововведений с 2018 года.

Напомним, в декабре 2016 года сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода разрабатывает "тарифное меню" на проезд в общественном транспорте различных категорий граждан.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph