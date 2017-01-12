Комитет по экономике ЗС НО отложил вопрос о льготах на проезд для студентов частных вузов

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко)
Комитет по экономике и промышленности Законодательного собрания Нижегородской области отложил вопрос о льготах на проезд для студентов частных профессиональных образовательных организаций. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета, 18 января 2017 года.
В ходе комитета депутаты рассмотрели вопрос целесообразности разработки соответствующего законопроекта. Как отметил председатель комитета Олег Лавричев, в настоящее время, согласно законодательству, правами льготного проезда в общественном транспорте обладают только студенты государственных учреждений высшего и среднего образования. "Студенты же частных организаций такого права не имеют, хотя и в государственных учреждениях тоже есть платные направления. Это кажется не совсем логичным, в связи с чем появились обращения граждан на эту тему", - отметил Лавричев.
Министр образования региона Сергей Наумов отметил, что в бюджете на 2017 год не заложено средств на данные цели. Представитель областного минфина добавила, что все новые меры соцподдержки регион должен согласовывать с Минфином РФ. "Я не думаю, что это настолько вынужденная мера, что они нам ее одобрят", - сказала представитель министерства.
По итогам обсуждения члены комитета приняли решение отложить рассмотрение этого вопроса, проработать вопрос с областным правительством и обсудить возможность нововведений с 2018 года.
Напомним
, в декабре 2016 года сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода разрабатывает "тарифное меню" на проезд в общественном транспорте различных категорий граждан.
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