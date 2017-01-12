Комитет по экономике ЗС НО отложил вопрос о льготах на проезд для студентов частных вузов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Комитет по экономике и промышленности Законодательного собрания Нижегородской области отложил вопрос о льготах на проезд для студентов частных профессиональных образовательных организаций. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета, 18 января 2017 года.



В ходе комитета депутаты рассмотрели вопрос целесообразности разработки соответствующего законопроекта. Как отметил председатель комитета Олег Лавричев, в настоящее время, согласно законодательству, правами льготного проезда в общественном транспорте обладают только студенты государственных учреждений высшего и среднего образования. "Студенты же частных организаций такого права не имеют, хотя и в государственных учреждениях тоже есть платные направления. Это кажется не совсем логичным, в связи с чем появились обращения граждан на эту тему", - отметил Лавричев.



Министр образования региона Сергей Наумов отметил, что в бюджете на 2017 год не заложено средств на данные цели. Представитель областного минфина добавила, что все новые меры соцподдержки регион должен согласовывать с Минфином РФ. "Я не думаю, что это настолько вынужденная мера, что они нам ее одобрят", - сказала представитель министерства.



По итогам обсуждения члены комитета приняли решение отложить рассмотрение этого вопроса, проработать вопрос с областным правительством и обсудить возможность нововведений с 2018 года.



Комитет по экономике и промышленности Законодательного собрания Нижегородской области отложил вопрос о льготах на проезд для студентов частных профессиональных образовательных организаций. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета, 18 января 2017 года.В ходе комитета депутаты рассмотрели вопрос целесообразности разработки соответствующего законопроекта. Как отметил председатель комитета Олег Лавричев, в настоящее время, согласно законодательству, правами льготного проезда в общественном транспорте обладают только студенты государственных учреждений высшего и среднего образования. "Студенты же частных организаций такого права не имеют, хотя и в государственных учреждениях тоже есть платные направления. Это кажется не совсем логичным, в связи с чем появились обращения граждан на эту тему", - отметил Лавричев.Министр образования региона Сергей Наумов отметил, что в бюджете на 2017 год не заложено средств на данные цели. Представитель областного минфина добавила, что все новые меры соцподдержки регион должен согласовывать с Минфином РФ. "Я не думаю, что это настолько вынужденная мера, что они нам ее одобрят", - сказала представитель министерства.По итогам обсуждения члены комитета приняли решение отложить рассмотрение этого вопроса, проработать вопрос с областным правительством и обсудить возможность нововведений с 2018 года. Напомним , в декабре 2016 года сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода разрабатывает "тарифное меню" на проезд в общественном транспорте различных категорий граждан.

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