Комитет по соцвопросам ЗС НО одобрил повышение выплат на питание детей из малоимущих семей с 450 до 731 рубля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Комитет по социальным вопросам Законодательного собрания Нижегородской области одобрил повышение выплат на питание детей из малоимущих семей с 450 до 731 рубля. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании комитета, 18 января 2017 года.



Проект изменений в закон "О социальной поддержке граждан в целях реализации их права на образование"



Как сообщила руководитель фракции, на финансирование этого увеличения выплат в текущем году потребуется 102,96 млн рублей. Эти деньги планируется выделить из резервного фонда. Законопроект был рекомендован к принятию в двух чтениях.







В ноябре 2016 года Дума Комитет по социальным вопросам Законодательного собрания Нижегородской области одобрил повышение выплат на питание детей из малоимущих семей с 450 до 731 рубля. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании комитета, 18 января 2017 года.Проект изменений в закон "О социальной поддержке граждан в целях реализации их права на образование" инициировала фракция "Единая Россия" в региональном парламенте. По словам руководителя фракции Ольги Щетининой, законопроект касается ежемесячных выплат на питание детей из малоимущих семей, а также ежегодных единовременных выплат на покупку школьных принадлежностей, учебников и формы для той же категории льготников. Щетинина отметила, что в настоящее время ежемесячная выплата составляет 450 рублей, ее предлагается увеличить до 731 рубля. Ежегодная выплата составляет 500 рублей, предполагается ее увеличение до 812 рублей.Как сообщила руководитель фракции, на финансирование этого увеличения выплат в текущем году потребуется 102,96 млн рублей. Эти деньги планируется выделить из резервного фонда. Законопроект был рекомендован к принятию в двух чтениях. Напомним , что в декабре 2016 года Дума Нижнего Новгорода включила в перечень льготников на питание в школе детей, "находящихся в социально опасном положении". Это дети из семей, в которых родители не исполняют свои обязанности по их содержанию, в том числе - дети из многодетных семей. Льготное питание они смогут получать со дня принятия такого решения директором общеобразовательной организации.В ноябре 2016 года Дума согласовала исключение из списка "льготников" на питание две категории школьников - учащихся коррекционных и кадетских классов, а также конкретизацию перечня "льготников".

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