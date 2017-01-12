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Происшествия

Семейная пара предстанет перед судом в Нижегородской области по обвинению в хищении оград с могил

18 января 2017 15:30  [144] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Семейная пара предстанет перед судом в Нижегородской области по обвинению в хищении оград с могил. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 18 января 2017 года.

Согласно информации, семейная пара обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а, в" ч. 2 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину). Уголовное дело поступило в производство Выксунского городского суда.

Следствие установило, что в августе 2016 года на муниципальном кладбище р.п. Большое Песочное супруги расшатали металлические ограждения двух могил, вытащили их из земли и похитили, позже сдав их в пункт приема металлолома. Ущерб потерпевшие оценивают в 4 тысячи и 10 тысяч рублей.

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