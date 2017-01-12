Невывоз мусора в праздники спровоцировал стихийную свалку рядом с пл. Советской, - анонс газеты "Нижегородский рабочий" Общество

Невывоз мусора в новогодние праздники спровоцировал стихийную свалку неподалеку от пл. Советской, но глава города коммунальщиками доволен, - анонс газеты "Нижегородский рабочий" от 18 января 2017 года.



Сразу после Нового года в соцсетях начали появляться возмущенные отзывы нижегородцев о работе ДУКов. На городском форуме, в группах "ВКонтакте" были сообщения о том, что в Советском, Автозаводском и Канавинском районах одна и та же ситуация — мусора много и, по словам очевидцев, никто его не вывозил до самого окончания новогодних праздников. "У нас на площадке дети, — говорит жительница Советского района Юлия Лучникова, проживающая в доме на улице Бориса Панина, 20, — а рядом такое безобразие. Запах стоит ужасный, хоть за километр обходи. Хорошо, что хотя бы в прошедшее воскресенье все выгребли". Та же ситуация была и возле домов № 34, 36, 38 на улице Юбилейной. Корреспонденты "НР" специально прошлись по этим адресам. "Вывезли, но совсем недавно!" — говорили жители. А вот в двух шагах от площади Советской журналисты обнаружили настоящую свалку. И то же время, по мнению главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Белова, управляющие компании в начале года "отработали неплохо". Впрочем, в день сдачи номера свалка возле Советской площади оставалась не вывезенной. Подробности - в материале Алексея Гаврилова.



В преддверии Чемпионата мира по футболу власти выделяют средства на ремонт фасадов в историческом центре, однако на дорогостоящую реконструкцию некоторых зданий выделенных средств не хватит. И все же есть организации, которые готовы вложить собственные средства ради сохранения исторического облика города – например, НООО "Новый город" изъявил инициативу реконструировать дом №1 по улице Стрелка, в свое время пострадавший от коммунальной аварии и ныне расселенный. Таким образом, у старинного дома на видовой точке города появился шанс на вторую жизнь в качестве делового центра и гостиницы. "Новый город" и администрация города подписали инвестконтракт. Но со временем ситуация зашла в тупик из-за бюрократической волокиты и взаимных претензий сторон – и это за год до чемпионата. Интервью с руководителем НООО "Новый город", депутатом Гордумы Германом Карачевским о том, почему проекты организации, которые создавались при помощи правительства области, были реализованы в кратчайшие сроки, и об отношении к инвестору в Нижнем, а также уникальный кадр самого проекта дома на Стрелке – в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".



Финишный год: успеют ли в регионе завершить большую стройку к чемпионату мира по футболу? Стадион, второй Борский мост, станция метро "Стрелка" – объекты обрели четкие контуры, но времени на завершение – всего лишь год. На какой стадии сегодня работа на этих объектах, прогнозы специалистов и ожидания жителей – в статье Яны Ляминой.



Сайт Ростуризм назвал серафимо-дивеевские источники в Нижегородской области – одними из самых лучших мест для крещенских купаний. Кстати, всего в нашем регионе в этом году организовано 75 мест для купания, а это на одно больше, чем в прошлом году. По предварительным данным, в ночь с 18 на 19 января 33 тысячи нижегородцев окунутся в ледяную воду. Купели будут устроены по всем правилам безопасности: в местах, где толщина льда составляет не менее 25 сантиметров, глубина купели не должна превышать 1,5 метра. Подробности читайте в заметке Максима Егорова.

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