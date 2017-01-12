Нижегородская администрация планирует разместить информщиты и электронные экраны к юбилею Горького в августе 2017 года Культура и отдых

Максим Горький Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Администрация Нижнего Новгорода планирует разместить информщиты и электронные экраны к юбилею Горького в августе 2017 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте культуры горадминистрации 18 января.



Согласно информации ведомства, в рамках оформления города к предстоящему празднованию 150-летия со дня рождения Максима Горького, а также массового информирования нижегородцев о юбилее писателя горадминистрация в августе планирует разместить на 10 щитах формата 6х3 метра и восемь электронных экранах серию соответствующих плакатов со знаменитыми фразами писателя. Информация будет транслироваться во всех районах города.



Решение об объемах и источниках финансирования по оформлению города к юбилею пока не принято.



Администрация Нижнего Новгорода планирует разместить информщиты и электронные экраны к юбилею Горького в августе 2017 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте культуры горадминистрации 18 января.Согласно информации ведомства, в рамках оформления города к предстоящему празднованию 150-летия со дня рождения Максима Горького, а также массового информирования нижегородцев о юбилее писателя горадминистрация в августе планирует разместить на 10 щитах формата 6х3 метра и восемь электронных экранах серию соответствующих плакатов со знаменитыми фразами писателя. Информация будет транслироваться во всех районах города.Решение об объемах и источниках финансирования по оформлению города к юбилею пока не принято. Ранее сообщалось , что в рамках подготовки к юбилею планируется тематическое оформление изображениями и панно центральных площадок города, а также мест, связанных с именем нижегородского писателя. Кроме того, предполагалось, что центр города украсят флаговые конструкции с изображением буревестника. Также в концепцию оформления должны были войти остановки общественного транспорта, оформленные цитатами и изображениями писателя.

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