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Культура и отдых

Нижегородская администрация планирует разместить информщиты и электронные экраны к юбилею Горького в августе 2017 года

18 января 2017 16:21  [148] Культура и отдых
Максим Горький (Фото: НИА Нижний Новгород)

Максим Горький

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Администрация Нижнего Новгорода планирует разместить информщиты и электронные экраны к юбилею Горького в августе 2017 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте культуры горадминистрации 18 января.

Согласно информации ведомства, в рамках оформления города к предстоящему празднованию 150-летия со дня рождения Максима Горького, а также массового информирования нижегородцев о юбилее писателя горадминистрация в августе планирует разместить на 10 щитах формата 6х3 метра и восемь электронных экранах серию соответствующих плакатов со знаменитыми фразами писателя. Информация будет транслироваться во всех районах города.

Решение об объемах и источниках финансирования по оформлению города к юбилею пока не принято.

Ранее сообщалось, что в рамках подготовки к юбилею планируется тематическое оформление изображениями и панно центральных площадок города, а также мест, связанных с именем нижегородского писателя. Кроме того, предполагалось, что центр города украсят флаговые конструкции с изображением буревестника. Также в концепцию оформления должны были войти остановки общественного транспорта, оформленные цитатами и изображениями писателя.

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