Абоненты Tele2 в Нижнем Новгороде проговорили 14,5 тысяч часов в новогодние праздники Общество

Абоненты Tele2 в Нижнем Новгороде проговорили 14,5 тысяч часов в новогодние праздники - с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.Согласно информации, это на 71% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, нижегородцы отправили 52 тысячи SMS и MMS и передали 393 ТБ мобильного интернет-трафика."Во время зимних каникул нижегородские абоненты Tele2 больше путешествовали по России, также популярными направлениями стали страны ближнего и дальнего зарубежья: Австралия, Англия, Кипр, Куба, Марокко, Мальдивы и Япония", - говорится в сообщении.Что касается общих итогов, то по данным пресс-службы компании, Интернет-трафик Tele2 за границей в отчетном периоде вырос в восемь раз по сравнению с прошлыми новогодними праздниками, а голосовой трафик в международном роуминге увеличился на 12%. Общий объем передачи данных абонентов Tele2 в зарубежных поездках показал восьмикратный рост год к году. Число абонентов, которые провели зимние праздники за границей, выросло в этом году на 16%.Во время новогодних каникул клиенты Tele2 посетили 157 стран мира. Топ-10 самых популярных мест возглавила Белоруссия. Другими лидерами по посещаемости стали Украина, Финляндия, Казахстан, Польша, Эстония, Таиланд, Армения, Молдавия и Германия. Новыми направлениями для зимних путешествий стали такие экзотические уголки планеты, как Буркина-Фасо, Зимбабве, Замбия и Парагвай.В новогодние праздники абоненты Tele2 активно пользовались голосовой связью в поездках по России: продолжительность звонков увеличилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество SMS, отправленных из разных регионов страны, выросло на 14% год к году.Как и год назад, услуга мобильного интернета в национальном роуминге оказалась более востребованной, чем звонки и сообщения. Так, в праздничные дни абоненты в поездках по России скачали почти в три раза больше интернет-трафика, чем годом ранее. Самыми активными пользователями мобильного интернета в новогодних путешествиях по России стали абоненты Tele2 из Москвы, Владимира и Санкт-Петербурга.Кроме того, находясь в международном и национальном роуминге, московские абоненты Tele2 активно звонили через сети Wi-Fi. Специальное приложение "Wi-Fi-звонки" позволяет клиентам оператора совершать вызовы на любые телефонные номера, а также отправлять и принимать SMS по тарифам домашнего региона. За время новогодних каникул количество установок приложения выросло почти на 20%, при этом ежедневно пользователи сервиса делали 15,5 тысяч звонков."Наши абоненты традиционно много общаются в роуминге – Tele2 предлагает ряд тарифов и услуг для оптимизации затрат на связь в путешествиях. К примеру, опция "Разговоры без границ" существенно снижает расходы на голосовые вызовы в международном роуминге, а с услугой "Интернет за рубежом" клиенты могут сэкономить на мобильном Интернете за границей. В поездках по России рекомендую обратить внимание на услугу "Везде ноль": она позволяет принимать бесплатные входящие звонки и совершать исходящие вызовы по единой цене. Кроме того, у всех наших абонентов интернет-трафик в путешествиях по России тарифицируется по домашнему тарифу", - резюмировал коммерческий директор макрорегиона "Волга" Tele2 Алексей Сидоров.