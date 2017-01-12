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Общество

Нижегородские дружинники и работники противопожарной службы будут получать новые соцвыплаты в 2017 году

18 января 2017 16:44  [506] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские дружинники и работники противопожарной службы будут получать новые соцвыплаты в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на министерство финансов области.

Согласно информации, это единовременное пособие в случае причинения тяжелого вреда здоровью, повлекшего стойкую утрату трудоспособности и (или) инвалидность народного дружинника, в размере 360 тысяч рублей; единовременное пособие членам семьи и лицам, находящимся на иждивении, в случае гибели народного дружинника – 900 тысяч рублей и ежемесячная социальная выплата работникам противопожарной службы Нижегородской области в размере 10 тысяч рублей.

Кроме того, по информации минфина области, с 2017 года увеличен размер ежемесячного пособия для малоимущих граждан в пять раз, а ежемесячного социального пособия на каждого нетрудоспособного члена семьи – в два раза.

Денежные выплаты (компенсации, пособия), установленные нормативными правовыми актами региона, как сообщили в минфине, проиндексированы на 5,5%.

Кроме того, как заявили в министерстве, с 1 января 2017 года повышены на 5,5% стипендии студентам государственных профессиональных образовательных организаций области и ГБОУВО "Нижегородский государственный инженерно-экономический университет".

Как сообщалось в декабре 2016 года, Законодательное собрание области одобрило повышение в 2017 году размера пособия на питание беременным женщинам с 300 до 600 рублей. Кроме того, пособие малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам возросло со 100 до 500 рублей, пособие на каждого нетрудоспособного члена семьи – со 150 до 300 рублей, выплаты матерям-одиночкам с четырьмя и более детьми – с 50 рублей до 1 тысячи рублей.

Напомним также, что облправительство намерено направить 21,7 млрд рублей на соцподдержку граждан в 2017 году.

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