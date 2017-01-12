МЧС отмечает недостаток источников пожаротушения в Дзержинске и Володарском районе Нижегородской области Общество

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МЧС отмечает недостаток источников пожаротушения в Дзержинске и Володарском районе Нижегородской области. Об этом сообщается в докладе "Об итогах деятельности территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2016 году и задачах на 2017 год".Согласно информации, в 2016 году с начала пожароопасного периода на территории региона произошло природных 73 пожара (2015 году – 88), в том числе 67 лесных и шесть торфяных. Площадь, пройденная огнем, составила свыше 123 га.В целом работа органов местного самоуправления в части своевременной подготовки населенных пунктов к пожароопасному периоду оценивается ГУ МЧС положительно, однако в качестве проблемных муниципальных образований отмечаются г.Дзержинск и Володарский район, где не завершены работы по обеспечению требуемых противопожарных разрывов от границ населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, до лесных массивов. Также в указанных муниципалитетах нет достаточного количества источников наружного пожаротушения.