Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
18 января 2017 18:45  [125] Комитет по ЖКХ ЗС НО одобрил законопроект об обеспечении доступа инвалидов к торговым объектам
18 января 2017 18:25  [177] Территория Копосовской низины относится к постоянно подтопленной и непригодна для строительства жилья", - Валерий Агафонов
18 января 2017 17:31  [163] Карантин по бешенству установлен в Сергачском районе Нижегородской области
18 января 2017 17:16  [155] МЧС отмечает недостаток источников пожаротушения в Дзержинске и Володарском районе Нижегородской области
18 января 2017 16:44  [505] Нижегородские дружинники и работники противопожарной службы будут получать новые соцвыплаты в 2017 году
18 января 2017 16:27  [135] Абоненты Tele2 в Нижнем Новгороде проговорили 14,5 тысяч часов в новогодние праздники
18 января 2017 16:10  [284] Суд признал незаконным бездействие нижегородской администрации в связи с отсутствием мест для приема снега
18 января 2017 15:52  [168] Невывоз мусора в праздники спровоцировал стихийную свалку рядом с пл. Советской, - анонс газеты "Нижегородский рабочий"
18 января 2017 15:24  [183] Комитет по соцвопросам ЗС НО одобрил повышение выплат на питание детей из малоимущих семей с 450 до 731 рубля
18 января 2017 15:12  [142] Комитет по экономике ЗС НО отложил вопрос о льготах на проезд для студентов частных вузов
Общество

Карантин по бешенству установлен в Сергачском районе Нижегородской области

18 января 2017 17:31  [163] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Карантин по бешенству установлен в Сергачском районе Нижегородской области из-за бешеной лисы. Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл 18 января 2017 года.

Соответствующее распоряжение подписано губернатором 13 января. Границы эпизоотического очага определены в пределах территории одного личного подсобного хозяйства села Толба. Отмечается, что в 2017 году это первый зарегистрированный случай бешенства среди животных на территории Сергачского района.

В состав угрожаемой зоны вошли следующие населённые пункты Сергачского района: село Малое Ключево, деревня Рогановка, деревня Погорелов Майдан; а также деревня Фоминка Княгининского района. Карантинные ограничения установлены на период до 16 марта 2017 года.

На период действия карантина на территории неблагополучного пункта запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта, реализация сырого молока.

Напомним, в 2016 году в Нижегородской области бешенство животных было зарегистрировано в 34 населенных пунктах, где произошло 36 случаев заболеваний.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph