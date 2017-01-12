Карантин по бешенству установлен в Сергачском районе Нижегородской области Общество

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Соответствующее распоряжение подписано губернатором 13 января. Границы эпизоотического очага определены в пределах территории одного личного подсобного хозяйства села Толба. Отмечается, что в 2017 году это первый зарегистрированный случай бешенства среди животных на территории Сергачского района.



В состав угрожаемой зоны вошли следующие населённые пункты Сергачского района: село Малое Ключево, деревня Рогановка, деревня Погорелов Майдан; а также деревня Фоминка Княгининского района. Карантинные ограничения установлены на период до 16 марта 2017 года.



На период действия карантина на территории неблагополучного пункта запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта, реализация сырого молока.



Карантин по бешенству установлен в Сергачском районе Нижегородской области из-за бешеной лисы. Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл 18 января 2017 года.Соответствующее распоряжение подписано губернатором 13 января. Границы эпизоотического очага определены в пределах территории одного личного подсобного хозяйства села Толба. Отмечается, что в 2017 году это первый зарегистрированный случай бешенства среди животных на территории Сергачского района.В состав угрожаемой зоны вошли следующие населённые пункты Сергачского района: село Малое Ключево, деревня Рогановка, деревня Погорелов Майдан; а также деревня Фоминка Княгининского района. Карантинные ограничения установлены на период до 16 марта 2017 года.На период действия карантина на территории неблагополучного пункта запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта, реализация сырого молока. Напомним , в 2016 году в Нижегородской области бешенство животных было зарегистрировано в 34 населенных пунктах, где произошло 36 случаев заболеваний.

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